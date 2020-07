Um total de 651.902 pessoas morreram e há mais de 16.396.954 casos de contágio. O número de mortes dobrou em pouco mais de dois meses e desde 9 de julho mais de 100 mil novas mortes foram registradas.

O continente europeu continua sendo o mais afetado em número de mortes, com uma contagem de mais de 205 mil baixas pela Covid-19. Entretanto, a pandemia segue avançando rapidamente na América Latina e Caribe, onde foram registrados quase 185 mil mortos.

Casos no Brasil

O boletim do Ministério da Saúde mostra que foram registradas 614 mortes e mais 23.284 pessoas infectadas com o novo coronavírus entre domingo (26) e esta segunda (27). Ainda há 3.833 óbitos em investigação.

No total, o Brasil chegou a 87.618 óbitos e 2.442.375 pessoas infectadas notificadas desde o início da pandemia. Até o momento, 1.667.667 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o Ministério da Saúde, há 687.090 pacientes em acompanhamento.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

Nos Estados

Os Estados com mais óbitos por Covid-19 são: São Paulo (21.676), Rio de Janeiro (12.876), Ceará (7.509), Pernambuco (6.376) e Pará (5.729). As Unidades da Federação com menos mortes em decorrência do novo coronavírus são: Mato Grosso do Sul (319), Tocantins (350), Roraima (474), Acre (493) e Amapá (556).

OMS

A OMS demonstrou preocupação com regiões que onde os casos de coronavírus voltaram a crescer, como a Europa e a Ásia.

A líder técnica da OMS, Maria van Kerkhove, explicou que, apesar de vários países já terem passado a primeira onda de transmissão, o ressurgimento dos casos nestes países estão relacionados com o relaxamento das medidas contra o coronavírus em áreas que reabriram indústrias e casas de eventos e bares.

“Em muitos países estamos vendo casos ressurgindo. Estamos vendo isso em áreas em particular”, disse Kerkhove, se referindo às indústrias e lugares com vida noturna. “[Neste lugares], as pessoas ficam juntas, perto uma das outras e em um período prolongado de tempo.”

Ao relaxarem as orientações de distanciamento, cuidados pessoais e deixar de evitar aglomerações, a líder técnica explica que estes países estão criando “uma oportunidade de voltar para a comunidade”.