Grêmio No Peru, Grêmio perde por 2 a 0 para o Alianza Lima e tem missão difícil na Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A primeira etapa foi equilibrada, com ambas as equipes se alternando no domínio da posse de bola e criando boas oportunidades. Foto: Reprodução/X/@Sudamericana A primeira etapa foi equilibrada, com ambas as equipes se alternando no domínio da posse de bola e criando boas oportunidades. (Foto: Reprodução/X/@Sudamericana) Foto: Reprodução/X/@Sudamericana

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite dessa quarta-feira (16), o Alianza Lima derrotou o Grêmio por 2 a 0 no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela partida de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A equipe comandada por Mano Menezes volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o Vasco, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols da partida saíram em sequência no segundo tempo. Aos 13 minutos, Gentile abriu o placar após uma pressão ofensiva do time peruano. Dois minutos depois, Castillo marcou um belo gol em jogada individual, dando números finais ao confronto.

O jogo

A primeira etapa foi equilibrada, com as equipes se alternando no domínio da posse de bola e criando boas oportunidades.

Logo aos dez segundos, André Henrique arriscou de longe e obrigou o goleiro Viscarra a trabalhar. Na sequência, Castillo começou a se destacar ao levar perigo à defesa gremista, passando por Igor Serrote e exigindo boa defesa de Tiago Volpi.

O Grêmio respondeu com Alysson, que finalizou com pouco perigo, e com Paolo Guerrero, que quase marcou de cabeça. Aos 35 minutos, Edenilson arriscou um belo chute de esquerda, mas parou novamente em Viscarra.

O segundo tempo começou intenso. Aos 13 minutos, Castillo avançou pela esquerda e cruzou para Guerrero, que parou em Volpi. Na sequência, após rebote e tentativa salva em cima da linha, Gentile completou para o gol e abriu o placar. No lance seguinte, Castillo recebeu na ponta, ganhou na força de Serrote e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro gremista.

Depois dos gols, o Grêmio tentou reagir, mas teve dificuldades para se reorganizar em campo. Castillo seguiu sendo o destaque do jogo, aparecendo com frequência no ataque e dificultando a vida da defesa tricolor.

Nos minutos finais, o Alianza controlou a partida e administrou o resultado até o apito final. A equipe peruana leva boa vantagem para o confronto de volta, enquanto o Grêmio precisará de uma atuação sólida para buscar a classificação em casa.

Ficha técnica

– Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Gaibor (Cari) e Cantero (Sergio Peña); Eryc Castillo, Quevedo (Gentile) e Guerrero (Barcos). Técnico: Néstor Gorosito.

– Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti (Alex Santana); Alysson (Ronald), Edenilson (Monsalve) e Aravena (Pavón); André Henrique (Amuzu).Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Wilmar Roldán (COL). Assistentes: Jhon León (COL) e David Fuentes (COL). VAR: Leonard Mosquera (COL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/no-peru-gremio-perde-por-2-a-0-para-o-alianza-lima-e-tem-missao-dificil-na-copa-sul-americana/

No Peru, Grêmio perde por 2 a 0 para o Alianza Lima e tem missão difícil na Copa Sul-Americana

2025-07-16