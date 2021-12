Mundo No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson enfrenta a pior crise do seu governo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Boris Johnson insistiu que acredita que nenhuma regra foi quebrada e pediu a um de seus principais funcionários para investigar as supostas festas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sofreu a pior crise da sua gestão na noite de terça-feira (14), após semanas de escândalos culminarem em uma rebelião em massa de muitos de seus próprios legisladores conservadores.

Embora o governo tenha conquistado uma série de votos em novas medidas contra o coronavírus, o fez com a indignidade de confiar nos votos da oposição. Um total de 99 membros conservadores do parlamento desafiou Johnson, destruindo sua maioria de 79 assentos e o deixando exposto. A questão em Westminster agora é: quão ruim isso é para Johnson?

Em uma palavra: muito. As últimas duas semanas foram dominadas por relatos de que ele e sua equipe realizaram reuniões sociais em Downing Street no inverno de 2020, enquanto o resto do país estava em lockdown, devido à pandemia de coronavírus, e tais reuniões eram ilegais.

Johnson insistiu que acredita que nenhuma regra foi quebrada e pediu a um de seus principais funcionários para investigar as supostas festas.

E na quarta-feira (15) surgiu a imagem de uma festa de Natal realizada na sede do Partido Conservador em 14 de dezembro do ano passado.

A foto, obtida e publicada pelo jornal The Mirror, mostra 24 pessoas em um evento para o candidato conservador a prefeito de Londres, Shaun Bailey.

Os conservadores não responderam aos pedidos da CNN para comentar a fotografia recém-descoberta, mas o Partido Conservador já havia se afastado do evento e de Bailey.

A questão das reuniões de Natal veio logo após um escândalo em que Johnson açoitou seus parlamentares para anular a suspensão de 30 dias de um colega conservador que violou as regras de lobby.

Owen Patterson enviou vários e-mails para funcionários do governo, em nome de duas empresas que pagaram a ele um salário de 100.000 libras (o equivalente a R$ 752.000) como consultor. Ele inicialmente negou qualquer irregularidade, mas acabou renunciando ao cargo no parlamento do Reino Unido.

Além destes casos, outros escândalos vieram à tona, como, por exemplo, quando o primeiro-ministro pagou pela reforma de seu apartamento e quem pagou pelas férias de luxo que ele tirou.

O acúmulo de escândalos e problemas interpartidários é um presente para os críticos de Johnson – e os relatórios estão começando a atrapalhar o público, sugerem as pesquisas de opinião. Todas as semanas, o líder da oposição pode questionar o primeiro-ministro no parlamento e, na quarta-feira, o líder trabalhista Keir Starmer não hesitou, perguntando a Johnson sobre a rebelião da noite anterior.

“Se mais votos forem necessários para salvar vidas”, o Partido Trabalhista seguiria a liderança de Starmer e ajudaria a aprovar as medidas essenciais caso seus próprios parlamentares não o apoiassem. Starmer perguntou: “O primeiro-ministro entende por que seus próprios parlamentares não confiam nele?” Johnson se recusou a responder a esta pergunta específica.

Starmer perguntou por que as pessoas deveriam seguir regras que parecem ser ignoradas por muitos em Downing Street. Johnson ficou visivelmente irritado com essa linha de investigação.

Tudo isso prejudicou gravemente a reputação de Johnson, se os índices de aprovação pessoal ou pesquisas servirem de base. Uma pesquisa mostra os conservadores quatro pontos atrás do Partido Trabalhista, de oposição, enquanto 65% das pessoas desaprovam sua liderança.

No entanto, Boris Johnson provavelmente não corre nenhum risco imediato de perder o emprego. Para destituir Johnson do cargo, 15% de seus parlamentares precisariam enviar cartas ao presidente de um grupo de parlamentares conservadores de bancada, conhecido como Comitê de 1922, pedindo um voto de confiança em sua liderança.

O número de cartas enviadas é sempre mantido em sigilo, mas não é considerado em nenhum lugar perto desse limite. Mesmo se fosse alcançado, é improvável que Johnson perca a votação. Isso, por sua vez, o tornaria imune a outro desafio de liderança por 12 meses. Não seria do interesse daqueles que buscam destituir Johnson mostrar sua mão votando contra ele apenas para perder.

E há um argumento de que mantê-lo no cargo, suficientemente danificado, pode ser a melhor maneira de avançar por enquanto – ninguém quer limpar sua bagunça.

Mas nada disso significa que Johnson está completamente seguro. Há uma teoria de que as lideranças políticas terminam não com um único tiro, mas com mil cortes.

Ele assumiu o cargo com a reputação de não ser totalmente confiável. As circunstâncias em que ele ganhou a eleição de 2019 foram extremamente incomuns (o Brexit estava em um impasse e o então líder da oposição, Jeremy Corbyn, era historicamente impopular entre os eleitores).

O perigo para Johnson é que muitos eleitores acreditam que se alguém pode mentir sobre uma coisa, por exemplo, detalhes de como o Brexit funciona, é um passo curto para acreditar que eles irão mentir sobre qualquer coisa.

E, infelizmente para Johnson, é possível que ele tenha passado do ponto sem volta e que esses escândalos o sigam até o fim de sua liderança. A questão é quando isso vai acontecer. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo