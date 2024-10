Geral No Rio, tiroteio fecha a Avenida Brasil por mais de duas horas; três pessoas morreram e duas ficaram feridas

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Vídeos mostram várias pessoas jogadas ao asfalto e também abaixadas em ônibus. (Foto: Reprodução)

Cinco pessoas que estavam em veículos que passavam pela Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da manhã dessa quinta-feira (24), foram atingidas por tiros vindos do Complexo de Israel, em represália a uma operação da Polícia Militar. Em meio ao fogo cruzado, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

Um suspeito também foi baleado e hospitalizado sob custódia. Os baleados estavam em um ônibus, um carro de aplicativo e em um caminhão. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas. Vídeos mostram várias pessoas jogadas ao asfalto e também abaixadas em ônibus.

Principal via expressa do Rio, a Avenida Brasil foi fechada por cerca de duas horas, a partir de 7h, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, onde fica o complexo, que inclui cinco comunidades sob o domínio de traficantes.

A operação era para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegar às comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos.

Para impedir a aproximação da PM, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas.

Segundo a porta-voz da Polícia Militar, Cláudia Moraes, ao iniciar a operação, as tropas policiais se depararam com valas cavadas pelos criminosos para impedir o avanço dos agentes de segurança.

“Há relatos de que criminosos, na tentativa de fugir, saíram atirando. Por isso houve a necessidade de interrupção do fluxo da Avenida Brasil e dos ramais da Supervia”, disse a porta-voz da PM.

Diante da reação e dos tiros em direção à pista, os policiais decidiram interromper a operação e deixaram as comunidades.

Os mortos eram um motoristas de caminhão e um de carro de aplicativo, e um passageiro de um ônibus.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (foto), disse nessa quinta-feira (24) que criminosos atiraram intencionalmente contra motoristas e passageiros na Avenida Brasil, depois de uma operação da Polícia Militar. A ação teria sido uma estratégia para atrapalhar a movimentação da Polícia Militar na comunidade.

“A inteligência disse que chegamos muito perto do líder da facção. E, para dissipar a polícia, eles resolveram atirar nas pessoas deliberadamente. Como a principal missão da PM é defender as pessoas, tomamos a decisão de recuar naquele momento”, explicou em entrevista.

Ele acrescentou que “essas pessoas não foram vitimadas ou feridas em uma troca de tiros ou confrontos com a polícia. Elas foram assassinadas pelo tráfico de drogas. A polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam do outro lado”.

Sobre o papel da inteligência no planejamento e na operação, Castro disse que a polícia “sabia o que estava fazendo”, mas que a reação do tráfico foi “desproporcional” comparação a outras 15 operações no mesmo local.

O governador do Rio também responsabilizou o governo federal por permitir que armamentos e drogas entrem no Estado por meio de portos, aeroportos e estradas federais.

“Não é mais possível que o estado do Rio de Janeiro apreenda só este ano 540 fuzis. Só na minha gestão são 1.770 fuzis. Cinquenta e cinco toneladas de drogas só este ano. Estamos falando aqui de tráfico internacional de armas e de drogas. Lavagem de dinheiro. Isso é competência federal e precisamos da escuta do governo federal para que o nosso trabalho tenha efetividade”, observou. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

2024-10-24