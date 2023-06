Política No RS, Lula entrega imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Viamão e visita novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

O petista visita o Estado pela primeira vez desde que reassumiu a Presidência da República Foto: Ricardo Stuckert/PR O petista visita o Estado pela primeira vez desde que reassumiu a Presidência da República. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (30), em sua primeira viagem ao Estado desde que retornou ao Palácio do Planalto.

Às 11h30min, o presidente entrega 446 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Viver Coometal, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Seis famílias foram selecionadas para receber as chaves das mãos do petista.

Com investimento de R$ 39,91 milhões, os imóveis beneficiarão 1.784 pessoas da faixa 1 do programa, segundo o governo federal.

Depois da solenidade em Viamão, Lula e sua comitiva almoçam com o governador Eduardo Leite e com ex-governadores do Estado no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Às 15h30min, o presidente visita os dois novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que ampliaram a área da instituição de saúde em 85 mil metros quadrados, levando as instalações totais do hospital para 230 mil metros quadrados.

As obras foram concluídas em 2019 com recursos do Ministério da Educação (R$ 555,5 milhões do Plano Plurianual 2011/2012), de acordo com o governo federal. Com o avanço da pandemia de Covid-19, os dois prédios foram utilizados emergencialmente no enfrentamento da doença.

Vinculado academicamente à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma instituição pública integrante da rede de hospitais universitários do Ministério da Educação. Desde 1971, o local responde por parcela significativa dos atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado, inclusive de alta complexidade.

Em 2022, o Hospital de Clínicas realizou mais de 44 mil procedimentos cirúrgicos, 487 mil consultas presenciais, 41 mil teleconsultas, 3 milhões de exames, 31 mil internações e 346 transplantes.

No RS, Lula entrega imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Viamão e visita novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

2023-06-30