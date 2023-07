Tênis No tênis, Carlos Alcaraz avança às oitavas em Wimbledon

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Depois de 3h55 de jogo, líder do ranking garante vitória, mas perde primeiro set no torneio inglês. (Foto: Reprodução/Twitter)

Carlos Alcaraz garantiu mais uma vitória e avançou às oitavas de final em Wimbledon, no entanto, teve uma partida mais difícil do que era esperado. Neste sábado, o espanhol enfrentou Nicolas Jarry, que ocupa a 28ª posição no ranking da ATP, e acabou perdendo o seu primeiro set no torneio inglês. Depois do susto, Alcaraz foi persistente em quase quatro horas de jogo e fechou por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (6-8), 6/3 e 7/5.

“Foi um jogo muito difícil, a gente já tinha se enfrentado no Rio de Janeiro, mas estou feliz com o meu crescimento”, disse Alcaraz após a vitória.

Depois de ter conquistado o ATP de Queen’s, Carlitos voltou a ocupar a primeira posição do ranking mundial e busca agora seu primeiro título de Grand Slam na grama.

O espanhol disputou o torneio londrino duas vezes, mas nunca teve grandes resultados. Em 2021, em sua estreia no Grand Slam, perdeu logo na segunda rodada, e na última temporada foi derrotado por Jannik Sinner nas oitavas de final.

