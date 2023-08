Colunistas No último dia, fórum sobre proteção de dados tem lançamento de livro e site

O secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre e presidente do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, Gustavo Ferenci (D), coordenou os trabalhos Foto: Divulgação O secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre e presidente do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios Gustavo Ferenci (D) coordenou os trabalhos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre e também presidente do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, iniciado na quarta-feira (2) em São Paulo, coordenou os debates com mais de 120 convidados e representantes de 40 cidades (12 capitais) e 15 Estados que passaram pela Expo Compliance, na capital paulista.

No evento, foi apresentada a obra coletiva “Proteção de Dados Pessoais na Administração Pública”, o site do Fórum, e compartilhadas experiências e os próximos projetos dos oito Grupos de Trabalho (GTs).

Participaram do evento os Estados da Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Maranhão, além do Distrito Federal.

A avaliação do secretário Gustavo Ferenci é positiva: “Lançamos o primeiro livro que aborda o tema, no âmbito público, no País. Estamos conseguindo disseminar a cultura de proteção de dados e discutir esse tema que diz respeito a todos nós. Afinal, os municípios são os principais responsáveis pelos dados dos moradores. Contamos com a ajuda do gerente de Integridade, Conformidade e Gestão de Risco da Procempa, André Pontin, e do Data Protection Officer da companhia, Luiz Eduardo Gava, para a coordenação dos grupos Diálogos sobre a proteção de dados pessoais na administração pública indireta e Diálogos sobre a segurança da informação e os sistemas de suporte à proteção de dados pessoais”, concluiu.

