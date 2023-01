Rio Grande do Sul No Vale do Rio Pardo, Grupo Arauto de Comunicação tem nova diretoria

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresa conta com jornal, duas emissoras de rádios, site e gráfica. (Foto: Gabriel Füelber/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O diretor-presidente do Grupo Arauto de Comunicação, Luís Carlos Dhiel, anunciou mudanças no comando da empresa sediada em Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo). Fundado em 1986, o conglomerado atua também em cidades próximas, cobrindo toda a região.

A diretora operacional do “Jornal Arauto”, Daiana Theisen, é a nova diretora executiva do conglomerado. Dentre suas atribuições estão a gestão das equipes internas e a garantia do andamento do planejamento estratégico, acompanhando a produtividade e o direcionamento das áreas de ação.

Já o gerente comercial das rádios Arauto FM, Maiquel Thessing, foi alçado ao cargo de diretor comercial do grupo. Ele responde agora pela organização do departamento de vendas das diferentes plataformas, alinhando as estratégias aos objetivos gerais e acompanhando os resultados obtidos pelas equipes.

De acordo com o site portalarauto.com.br, Thessing também atuará na busca da expansão de oportunidades comerciais do Grupo Arauto. Outra missão é a de se posicionar ao lado dos clientes para que as necessidades sejam atendidas.

Ao anunciar os novos diretores, Dhiel frisou que o Grupo Arauto persiste na política de valorizar seus colaboradores: “Daiana e Maiquel são talentosos e comprometidos, com inquestionável aptidão para desenvolver o trabalho que foi a eles confiado. Somando-se os demais integrantes da talentosa equipe, eles contribuirão para que 2023 seja mais um ano marcante, com muitas realizações”.

Trajetória

As origens do grupo remontam a 1986, com a fundação do jornal quinzenal “Vera-Cruzense” na cidade de Vera Cruz, também no Vale do Rio Pardo. A publicação era produzida em esquema quase artesanal, nos fundos da casa de Maria Nelsi e Ivênio Roque Mueller. A empreitada se mostrou bem-sucedida e o periódico passou a contar com um prédio próprio, dois anos depois.

Em 1989 passou a circular semanalmente e, transcorridos cinco anos, foi ampliado para terças e sextas-feiras. Já em 1997 ganhou um novo nome: “Arauto”.

Um novo capítulo no crescimento da empresa se deu em 2011, com o investimento em uma emissora de rádio, a Arauto FM. Nos seguintes, seriam inaugurados o site “Portal Arauto” (2016) e mais uma estação radiofônica, sediada na cidade de Mato Leitão. Atualmente, o combo abrange ainda a gráfica e editora Pale.

“Reconhecido por sua atuação que prima em noticiar o que acontece nas comunidades que abrange, o Arauto destaca o comprometimento em contribuir com o desenvolvimento da região”, ressalta o grupo em texto sobre sua trajetória.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul