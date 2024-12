Porto Alegre Noite dos Museus acontece em 18 espaços culturais de Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Mercado Público fará sua primeira participação no evento.

Neste sábado (7) acontece a oitava edição da Noite dos Museus em Porto Alegre. O evento acontece das 18h à 0h, e vai disponibilizar ao público a oportunidade de visitar 18 espaços culturais da cidade. Entre os destaques do evento, estarão sete exposições simultâneas em cartaz no Museu de Arte do Paço. Para o evento, o trânsito terá alterações na região.

Com 65 atrações artísticas previstas acontecendo simultaneamente nos principais museus e centros culturais da cidade, haverá dois grandes palcos montados no Centro Histórico, localizados na Praça da Alfândega e outro em frente ao Museu da Brigada Militar, na rua dos Andradas. No evento, público terá música, arte, cinema e literatura para apreciar.

“Em Porto Alegre, tratamos os nossos espaços como um lugar de renovação. A Noite dos Museus nos permite interagir com locais e acervos diversificados, cada um com seus conteúdos pulsantes na contribuição, construção e preservação de nossa cultura”, diz Liliana Cardoso, secretária municipal de Cultura e Economia Criativa.

Desde a sua estreia em 2016, a Noite dos Museus já alcançou cerca de 578 mil pessoas. Seu recorde de público foi em 2023, com 185 mil participantes na edição. A programação completa pode ser conferida no site da prefeitura.

Trânsito

Haverá bloqueio da rua dos Andradas, entre a General Portinho e a rua General Bento Martins, a partir das 8h de sábado até as 3h de domingo (8). O desvio acontece pelas ruas General Portinho, Duque de Caxias e Gen. João Manoel. O acesso local é pela Canabarro e Padre Tomé.

Também será bloqueada a esquina das ruas General Câmara e Siqueira Campos, com início às 14h de sábado até as 3h de domingo. Devido ao bloqueio que impedirá o acesso à Sete de Setembro no trecho, os lotações que saem da Sete de Setembro passarão para a Siqueira Campos, no trecho entre a General Câmara e a Uruguai.

