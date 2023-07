Seleção Nome do técnico interino da Seleção Brasileira será anunciado nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente Ednaldo Rodrigues já se encontrou oito vezes com o atual treinador do Real Madrid. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai anunciar nesta semana o nome do treinador que, de forma interina, comandará a Seleção Brasileira nos seis jogos de Eliminatórias deste ano – e, se tudo sair como espera a entidade, até a chegada de Carlo Ancelotti.

Depois de oito encontros do presidente Ednaldo Rodrigues com o atual treinador do Real Madrid, a CBF considera estar tudo certo com o italiano para assumir assim que houver liberação do clube espanhol ou no fim do contrato, em junho de 2024.

Desde que se acertou com Ancelotti, a CBF passou a discutir nomes para a comissão técnica que pudessem assumir o trabalho antes da chegada do italiano. Ele fez duas indicações (um brasileiro e um europeu), mas ambos não puderam ser contratados.

O treinador também havia sinalizado positivamente para a hipótese de Ramon Menezes dirigir o time, mas os maus resultados dos amistosos fizeram a CBF mudar de rumo – Ramon agora volta ao sub-20. Ele comandou a Seleção principal em três partidas, com uma vitória sobre a Guiné e duas derrotas para Marrocos e Senegal.

Quem será o nome anunciado nos próximos dias? Está guardado a sete chaves. A CBF está confiante de que vai causar impacto positivo. Ninguém vai admitir publicamente, mas, para a entidade, já é o primeiro nome da comissão de Carlo Ancelotti. As informações são do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/nome-do-tecnico-interino-da-selecao-brasileira-sera-anunciado-nesta-semana/

Nome do técnico interino da Seleção Brasileira será anunciado nesta semana

2023-07-01