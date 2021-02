Últimas Nos 50 anos do Parque da Guarita, a prefeitura de Torres revitaliza toda a sinalização da área

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

São mais de 100 placas distribuídas pela área e custeadas com recursos próprios da gestão do Parque. (Foto: Prefeitura de Torres)

Focada em oferecer maior informação aos visitantes do Parque Estadual da Guarita José Lutzenberger, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Torres providenciou um reforço na instalação geral de placas de sinalização no local. O objetivo é fazer com que a exuberância do lugar seja aproveitada corretamente e com segurança aos moradores e turistas. São mais de 100 placas distribuídas pela área e custeadas com recursos próprios da gestão do Parque.

Conforme o secretário Fernando Nery, a iniciativa faz parte da restruturação e modernização do Parque prevista pela gestão municipal para este ano em que completa 50 anos de criação. Muitas outras melhorias serão realizadas para abrilhantar a Unidade de Conservação Brasileira que é o principal cartão turístico de Torres.

As antigas placas de lona foram trocadas. Agora, são de padrão internacional, de concreto e ACM, composição que garante uma chapa leve e durável, mas ao mesmo tempo, forte e resistente. Elas alertam sobre as áreas de risco, informam sobre o deslocamento dentro da área, orientam o uso dos espaços, deslocamento do público, destacam o que não é permitido para a conservação do Parque, entre outros.

Como por exemplo, existem placas salientando de que o Parque deva ser mantido limpo, de que é permitido a entrada somente de animais com guia, de que é proibido som automotivo, de que não se deve escrever no arenito ou basalto, material que compõe as torres, de que não é permitido pescar com rede nas praias e ou paredões, de que é proibido acampar, entre outras recomendações.

As placas foram colocadas recentemente e de uma maneira geral, possibilitam também maior conscientização aos moradores e visitantes, destacando sobre o perigo de alguns pontos como a escada de acesso ao Morro, a Escada do Saltinho, Escada do Balcão e Pesqueiro Feio, a Escada da Furninha, a Escada Furna do Diamante e a Escada de acesso à Praia do Guarita. A Prefeitura recomenda que a população respeite os alertas com a finalidade de evitar acidentes graves.

O horário de atendimento no Parque da Guarita na alta temporada é das 7h às 19h. O período de alta temporada é compreendido entre 15 de dezembro e 1º de maio. Pessoa a pé não paga e veículos emplacados no Município de Torres são isentos de cobrança.

