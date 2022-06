Geral Nos Estados Unidos, homem mata funcionária de lanchonete após receber sanduíche com “muita maionese”

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

O crime aconteceu em um restaurante Subway anexo a um posto de gasolina no centro de Atlanta. (Foto: Reprodução/NBC News)

Um homem que reclamou que havia muita maionese em seu sanduíche abriu fogo em uma lanchonete de Atlanta (Estados Unidos), matando uma funcionária e ferindo outra no último domingo (26), disse a polícia. O tiroteio aconteceu por volta das 18h30min do horário local (19h30min no horário de Brasília-DF).

O crime aconteceu em um restaurante Subway anexo a um posto de gasolina no centro de Atlanta. A polícia disse que o homem discutiu com as duas trabalhadoras antes de atirar nelas.

“Esta foi uma situação muito trágica que não precisava ocorrer”, disse o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., a repórteres na segunda-feira.

Ele disse que um homem de 36 anos que se acredita ser o atirador foi preso na noite de domingo depois que alguém que a polícia não está identificando forneceu informações. Hampton disse que a polícia não está divulgando imediatamente o nome do suposto atirador por causa da investigação em andamento.

A mulher que morreu tinha 26 anos. A outra mulher, de 24 anos, permanecia em estado crítico, disse Hampton. O filho de 5 anos da mulher ferida estava no restaurante no momento, e Hampton lamentou o trauma que essa criança terá que lidar.

“É frustrante que temos uma mulher de 26 anos que não está entre nós. Me frustra que não tivemos um individuo com arma de fogo que decidiu que isso era a resposta para resolver um conflito sobre um sanduíche”, disse Hampton.

“O suspeito entrou no restaurante (para) pedir um sanduíche, algo errado no lanche o deixou tão chateado que ele decidiu descontar sua raiva em dois dos funcionários aqui”, afirmou.

“Parte meu coração saber que alguém tem a audácia de apontar uma arma e atirar em alguém por tão pouco quanto maionese em um sanduíche”, disse o coproprietário do restaurante Willie Glenn à WSB-TV. “Elas eram apenas funcionários modelo”, disse Glenn ao WSB.

Ao canal de TV FOX5, um dos proprietários contou que as duas funcionárias estavam trabalhando na lanchonete há menos de um mês. “Todo mundo quer carregar uma arma. Todo mundo quer assustar alguém com uma arma. É assustador”, disse ele à TV.

Um porta-voz do Subway disse: “Nossas mais profundas condolências vão para as famílias e amigos dos atacados no que foi um ato de violência sem sentido. Neste momento, nossa principal preocupação é com os membros da equipe dos franqueados e convidados que estavam dentro do restaurante.”

Houve 74 homicídios na cidade de Atlanta desde o início do ano, de acordo com os últimos dados divulgados pelo departamento de polícia. Isso representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, disse o departamento. As informações são da agência de notícias AP e da revista IstoÉ.

