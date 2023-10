Esporte Nos Jogos Pan-Americanos, boxe brasileiro vai a três finais e carimba mais duas vagas olímpicas

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Bia Ferreira, Tatiana Chagas e Keno Marley lutam nesta sexta-feira (27) pelo ouro Foto: Comitê Olímpico do Brasil Bia Ferreira, Tatiana Chagas e Keno Marley lutam nesta sexta-feira (27) pelo ouro (Foto: Comitê Olímpico do Brasil) Foto: Comitê Olímpico do Brasil

O boxe brasileiro se classificou ao menos para três finais nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile e ainda carimbou mais duas vagas olímpicas. Nas primeiras semifinais disputadas nesta quinta-feira (26), a baiana Tatiana Chagas levou a melhor sobre a chilena Denisse Vilches, dona da casa, por 4 a 1, na categoria 54 quilos.

A pugilista de 32 anos não só se credenciou para a luta decisiva pela medalha de ouro no Pan, como também assegurou presença os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O número de finalistas pode aumentar até o término das semifinais que prosseguem esta noite. Tatiana, Bia e Keno disputam a final nesta sexta-feira (27). A primeira luta valendo o ouro será de Tatiana, às 11h (horário de Brasília).

A bicampeã mundial Beatriz Ferreira, que nesta quarta (25) carimbou a vaga olímpica ao se classificar à semifinal dos 60 kg, voltou a vencer nesta quinta e vai disputar a segunda final consecutiva dos Jogos Pan-Americanos. Natural de Salvador (BA), Bia superou a norte-americana Jajaira Gonzalez, por 4 a 1. A brasileira vai buscar o bi pan-americano às 11h30 desta sexta (horário de Brasília).

No boxe masculino, Keno Marley (92 kg) avançou à final por W.O. (sigla em inglês que significa ausência do adversário). O brasileiro lutaria a semi nesta quinta com o canadense Bryan Colwell, que não passou no exame médico em razão de um corte profundo no supercílio. Com a classificação à final dos 92 kg, de quebra Keno garantiu o direito de competir pela segunda vez em Olimpíadas: a primeira delas foi em Tóquio 2020. O baiano sobe ao ringue para a luta final às 19h40 desta sexta (horário de Brasília).

Brasil garante dois bronzes

A brasiliense Viviane Pereira (75kg) e o paulista Luiz ‘Bolinha’ Oliveira (57 kg) perderam as semifinais nesta quinta-feira e confirmaram a medalha de bronze, nas duas categorias, a classificação à semi já garante por si só o bronze. Viviane foi superada pela panamense Atheyna Bylon, e Bolinha pelo norte-americano Jamal Harvey.

