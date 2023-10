Geral “Nós morreremos aqui”, diz brasileiro refugiado em escola na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileiros que aguardam resgate das autoridades brasileiras na Faixa de Gaza estão assustados com o alerta emitido pelas Forças de Defesa de Israel. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os brasileiros que aguardam resgate das autoridades brasileiras na Faixa de Gaza estão assustados com o alerta emitido pelas Forças de Defesa de Israel, pedindo que os habitantes de Gaza deixem suas casas em até 24 horas. Ahmad El Ajrami, um dos 13 brasileiros que estão alocados em uma escola católica em Gaza à espera do resgate, diz que o grupo não sabe o que fazer e que eles temem morrer ali durante ataques israelenses.

Nós morreremos aqui. Israel me pede para sair da cidade, mas não sabemos para onde ir. A embaixada diz que não pode fazer nada. As crianças têm medo, as mulheres têm medo, todo mundo aqui, diz Ahmad El Ajrami.

Ahmad conta que a internet e a eletricidade foram cortadas no local entre 21h e 9h locais, deixando os brasileiros com “muito medo”. Segundo ele, a embaixada brasileira na Palestina disse que “não pode fazer nada”.

“Ontem não dormimos por causa dos bombardeios contínuos e do barulho das ambulâncias por toda parte”, afirma.

O plano do Brasil é resgatar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza pelo Egito. Na tarde de quinta-feira (12), uma aeronave da Presidência da República decolou em direção à Roma, onde deve ficar até poder resgatar o grupo.

A Palestina informou que 22 brasileiros aguardam para serem resgatados da Faixa de Gaza, mas nem todos quiseram ir para a escola onde Ahmad e outras 12 pessoas estão abrigadas.

O exército israelense emitiu um aviso, nesta quinta-feira (12), pedindo que os moradores de Gaza deixem suas casas em direção ao sul da região em até 24 horas. A informação foi confirmada em um vídeo publicado em redes sociais das forças militares do país.

O porta-voz do exército afirmou que a “evacuação é para a própria segurança” dos habitantes da Faixa de Gaza e recomendou que as pessoas só voltem à Cidade de Gaza quando o governo israelense permitir.

Palestinos temem que a ordem seja um indicativo de que o exército israelense realize uma ofensiva por terra.

Egito

O Egito aceitou receber os brasileiros que querem sair da Faixa de Gaza, confirmou nessa sexta-feira (13) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo ele, a população confinada na região deve sair neste sábado (14) pela passagem de Rafah, na fronteira entre a parte sul de Gaza e o Egito.

“[Os cidadãos brasileiros] sairiam neste ônibus, que os transportará amanhã [sábado]. O que nós propusemos é que saíssem e fossem levados para um aeroporto, uma localidade muito próxima da fronteira, onde um avião da Força Aérea Brasileira, estará esperando”, confirmou Vieira em entrevista coletiva após uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O governo brasileiro contratou ônibus para transporte dos brasileiros até a fronteira egípcia e aguardava a liberação pela passagem de Rafah pelo país africano.

Logo após o encontro, Vieira condenou a violência do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas e fez um apelo para a criação de um corredor humanitário que permita a evacuação da população civil. “Ao final, após pedido de membros do Conselho de Segurança, o Brasil vai continuar a trabalhar continuamente com todas as delegações visando uma posição unificada do conselho para a situação”, afirmou. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/nos-morreremos-aqui-diz-brasileiro-refugiado-em-escola-na-faixa-de-gaza/

“Nós morreremos aqui”, diz brasileiro refugiado em escola na Faixa de Gaza

2023-10-13