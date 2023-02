Esporte “Nós não temos aqui uma cultura do esporte”, diz ex-treinador da seleção brasileira de vôlei

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Um dos mais vitoriosos técnicos do Brasil, Bernardinho comandou a seleção da França no ano passado. Foto: CEV/Divulgação Um dos mais vitoriosos técnicos do Brasil, Bernardinho comandou a seleção da França no ano passado. (Foto: CEV/Divulgação) Foto: CEV/Divulgação

Aos 63 anos, com mais de 40 dedicados ao esporte, Bernardinho é um dos nomes mais conhecidos no mundo quando se fala de vôlei. O ex-técnico da seleção brasileira e treinador do Sesc Flamengo deu sua visão do esporte que é feito no País, comentou sobre a temporada do clube e analisou sua carreira.

Referência no mundo esportivo por causa de suas conquistas, dentre elas duas medalhas de ouro com o Brasil em Jogos Olímpicos, Bernardinho foi direto e deu sua visão analítica da situação vivida no País. “A cultura do esporte no Brasil obviamente tem crescido, as modalidades têm crescido, mas quando você olha na essência, não temos aqui uma cultura do esporte. Não entendemos como um investimento. As nossas ligas ainda sofrem um pouco, apesar do tempo de existência. O vôlei brasileiro como seleção representa algo para o mundo que as nossas ligas não conseguem”, analisou Bernardinho sem meias palavras.

Bernardinho afirma que continua trabalhando no Flamengo sem receber salário. E já está na terceira temporada dessa forma. Diz que faz o que gosta e entende a situação do time. E não pensa em parar por causa disso.

“Não tenho salário e não é a primeira temporada, estamos na terceira praticamente que estou sem salário, mas isso não é um problema. Isso não é relevante. É o que é. É o que eu gosto de fazer, é o que amo fazer e continuo trabalhando pelo time”, disse o treinador. “Em contrapartida, existem patrocinadores, palestras, eventos e estamos sempre lá presente. Sou muito grato a todos que nos apoiam, principalmente o Sesc que é o nosso principal patrocinador, nosso mantenedor e sempre está conosco.”

Educação

“Eu vejo também a questão do binômio entre educação e esporte ainda pouco utilizado. Poderíamos ter muito mais prática nas escolas. Nas universidades, por exemplo, temos poucos projetos com o esporte”, disse. Ele citou ainda sua colega de profissão, Ana Moser, que é a nova ministra dos Esportes do governo Lula.

“Espero que a Ana Moser, com a visão que ela tem, possa contribuir neste sentido como a nova Ministra dos Esportes. Acho que o Brasil precisa de muita coisa ainda. Não estou aqui lamentando, estou fazendo uma análise. Temos grandes seleções, com grandes resultados, mas internamente falta. Voleibol do Brasil está bem e o voleibol no Brasil pode melhorar. E quando eu falo voleibol, estou falando em esportes no geral. Temos grandes campeões no País de diversas modalidades, mas internamente não temos a estrutura desejada ou necessária.”

