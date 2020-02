Inter “Nós temos que buscar um gol”, destaca vice-presidente do Inter sobre o enfrentamento contra o Tolima

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Dirigente concedeu entrevista à Rádio Grenal Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcellos projetou a partida de carácter decisivo contra o Tolima, na Colômbia, onde o time abre a disputa na última fase da pré-Libertadores. Mesmo com a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, o dirigente destacou a necessidade de um bom desempenho no estádio Manuel Murillo Toro.

“É uma decisão, um jogo importante que vai definir sua continuidade na competição. Esperamos fazer um bom jogo pra buscar a vaga dentro de casa na próxima semana”, destacou o dirigente, que ainda ressaltou a importância de marcar um gol fora de casa, em entrevista à Rádio Grenal: “Nós temos que buscar um gol. Quando você não marca fora, o jogo em casa se torna tenso. Queremos vencer. Se não der, esperamos, pelo menos, marcar fora. Mas vamos buscar essa vitória.”

A primeira decisão contra o Tolima se inicia hoje, às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. O jogo de volta está marcado para quarta-feira seguinte, no mesmo horário, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Caso confirme a classificação, o colorado estará garantido no Grupo E, com Universidad Católica, América de Cali e Grêmio.

