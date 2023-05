Rio Grande do Sul “Nos tempos de 23” é escolhida a canção-tema dos Festejos Farroupilhas deste ano

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Música é de autoria de Fernando Espindola e Thomas Facco, integrantes do grupo Alma Gaudéria Foto: Maria Ana Krack/PMPA Música é de autoria de Fernando Espindola e Thomas Facco, integrantes do grupo Alma Gaudéria. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2023 escolheu a canção-tema do evento deste ano. Composto por representantes de 18 entidades, o grupo, que se reuniu na tarde de terça-feira (16) no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), é responsável pelo planejamento e pela execução dos festejos.

A canção-tema vencedora é “Nos tempos de 23”, de autoria dos músicos Fernando Espindola (vocalista) e Thomas Facco (acordeonista), integrantes da banda Alma Gaudéria. A música cumpriu todos os requisitos propostos na chamada para seleção e foi escolhida, por unanimidade, pelos membros da comissão.

O grupo Alma Gaudéria surgiu em 2007, em Porto Alegre e, desde então, lançou sete álbuns e duas coletâneas. Também já realizou mais de 1 mil shows e bailes em diferentes Estados, levando a música gaúcha para diversos lugares do Brasil.

“A canção venceu justamente por sua relevância cultural, abordando o centenário da Revolução de 1923 com todos os seus protagonistas. A música consegue compilar a força do povo gaúcho e também sua diversidade”, explicou a presidente da comissão e secretária-adjunta da Cultura do RS, Gabriella Meindrad.

“Nos tempos de 23”

Letra: Fernando Espindola

Música: Thomas Facco

Um século se passou

Da última revolução

Assisistas e borgistas

Em guerra por uma eleição

Um estado polarizado

Se foi às vias de fato

Por interesses pessoais

De Chimangos e maragatos

Todos recordam os nomes

Dos que empunhavam bandeiras

Mas pouco se reverencia

Os da frente nas fileiras

Quem vai à luta por ordens

Destes se fala pouco

Homens com lanças e negros

E a mulher “Cabo Toco”

Refrão

100 anos já se passaram

Da última revolução

Mas depois de tanto tempo

Será que temos união?

Parece que as diferenças

Persistem nos dias atuais

E seguimos separados

Por ideias e ideais

E essa revolução

De Borges e Assis Brasil

Mudou a história do Rio Grande

Mudaria a do Brasil

O tratado de Pedras Altas

Acomodou interesses

E o caudilhismo surgiu

Pra que o país conhecesse

Personagens da história

Que vemos em ruas e livros

E os feitos de lado a lado

Até hoje seguem vivos

Quem lê, compreende a história

Dos que aguentaram o repuxo

Pois luta e revolução

Estão na alma do gaúcho

Refrão

100 anos já se passaram

Da última revolução

Mas depois de tanto tempo

Será que temos união?

Parece que as diferenças

Persistem nos dias atuais

E seguimos separados

Por ideias e ideais.

Parte declamada

E mesmo após 100 anos

Nos tempos de 23 atuais

Mulheres, negros e indígenas

Ainda buscam direitos iguais

Liberdade, igualdade e humanidade

Estão na nossa bandeira

Que não esqueçamos jamais

Que estes sim são ideais

Pra buscar a vida inteira!

A música está disponível para download no site da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nos-tempos-de-23-e-escolhida-a-cancao-tema-dos-festejos-farroupilhas-deste-ano/

“Nos tempos de 23” é escolhida a canção-tema dos Festejos Farroupilhas deste ano

2023-05-17