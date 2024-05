Rio Grande do Sul “Nós vamos recuperar o nosso futuro e o nosso Rio Grande do Sul”, diz o governador Eduardo Leite

Por Marcelo Warth | 7 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Leite também informou que pediu o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado Foto: Divulgação Leite também informou que pediu o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite agradeceu a generosidade de todos os brasileiros com o Estado e afirmou aos gaúchos que “nós vamos recuperar o nosso futuro e o nosso Rio Grande do Sul”.

“A força das pessoas nos traz esperança. São mais de 350 mil vidas salvas até o momento. Uma mobilização total das forças de segurança e de voluntários em todas as cidades. Quero muito agradecer a generosidade de todos os brasileiros com a gente. Nós vamos recuperar o nosso futuro e o nosso Rio Grande do Sul”, declarou Leite em publicação nas redes sociais, na noite de segunda-feira (6).

O governador também informou que pediu o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Estado. “Tendo em vista que as enchentes atingiram regiões muito populosas e que temos grande concentração de pessoas em abrigos, pedi ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio de reforço da Força Nacional”, disse Leite.

“O governo do Estado mobiliza todo o seu efetivo, inclusive, chamando servidores que estavam em férias e pagando horas extras. Estamos com um time forte em campo, mas é importante reforçar ainda mais e pedimos o apoio de 400 integrantes da Força Nacional e 120 viaturas”, concluiu o chefe do Executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nos-vamos-recuperar-o-nosso-futuro-e-o-nosso-rio-grande-do-sul-diz-o-governador-eduardo-leite/

“Nós vamos recuperar o nosso futuro e o nosso Rio Grande do Sul”, diz o governador Eduardo Leite

2024-05-07