Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha alcança a marca de 4 milhões de cadastrados

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Cerca de 43% da população gaúcha está inscrita no programa estadual e usufruindo dos diversos benefícios Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

No primeiro dia do ano, o programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) chegou à marca de 4 milhões de cidadãos cadastrados. De março de 2023, quando o NFG atingiu 3 milhões de inscritos, até o momento, houve a adesão de 1 milhão de pessoas, o que representa uma média de 47 mil novos participantes por mês.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, a quantidade expressiva de adesões é fruto dos benefícios gerados através do programa.

“Atualmente, cerca de 43% da população gaúcha faz parte do NFG e todas essas pessoas, ao pedirem CPF na nota fiscal, passam a usufruir de uma série de vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro, desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir no combate à informalidade e à sonegação. Ou seja, o NFG é extremamente atrativo e com ele o cidadão só ganha, pois além dos prêmios previstos, garante recursos para qualificar serviços essenciais como saúde, educação e segurança”, disse.

Um dos motivos do crescimento, entre outros, deve-se ao programa Devolve ICMS Linha Branca, iniciativa anunciada pelo governador Eduardo Leite em junho, que faz parte do Plano Rio Grande e que devolve o valor do imposto pago na compra de geladeiras, fogões (a gás, a lenha e elétricos), fornos microondas, máquinas de secar roupas (até 10 kg), máquinas de centrifugar roupas (até 23 kg) e lava-roupas (inclusive lava e seca) até 18 kg e tanquinho.

A devolução valeu para pessoas afetadas pelas enchentes que fizeram as compras entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024, em lojas sediadas no Rio Grande do Sul, com nota fiscal emitida no CPF do beneficiário.

“O programa já alcança R$ 30,6 milhões liberados para 122 mil pessoas, auxiliando famílias impactadas pela tragédia climática. Para os cidadãos que não fazem parte de programas estaduais e por isso não possuem o Cartão Cidadão, o valor é repassado através do Pix por meio do aplicativo ou site do Nota Fiscal Gaúcha. O NFG está sempre se renovando e entregando novos benefícios e isso reflete no constante crescimento do programa”, destacou o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Em 2024, o NFG já disponibilizou mais de R$ 415,6 milhões aos cidadãos cadastrados por meio de prêmios, cashback e programas sociais. Somente no Receita Certa, que distribui aos cidadãos parte da arrecadação adicional de ICMS do varejo, mais de R$ 95 milhões foram resgatados pelos contemplados.

O programa também distribuiu mais de R$ 9 milhões por meio dos sorteios mensais e do Receita da Sorte, mecanismo de premiação instantânea. Já através do Devolve ICMS foram repassados aos beneficiários R$ 281 milhões, e por meio do Devolve ICMS Linha Branca foram liberados R$ 30,6 milhões para as famílias atingidas pelas enchentes.

Além disso, por meio do benefício de Bom Cidadão, desconto usufruído por proprietários de veículos inscritos NFG que incluem CPF no cupom de compra, foram concedidos R$62 milhões em deduções no IPVA 2024. A estimativa da Sefaz é de que aproximadamente 1 milhão veículos tenham obtido alguma vantagem com o benefício condicionado à cidadania fiscal.

No IPVA 2025 estão sendo concedidos R$ 82 milhões, um aumento de 28% em relação a 2024, quando já houve uma ampliação no desconto em 25% comparado a 2023. Mais de 1,5 milhão de veículos possuem direito à dedução, ou seja, um total de 37% da frota tributável terá o desconto do Bom Cidadão.

