Ataque ocorreu no início da madrugada desta quarta-feira (01) e deixou 15 mortos e mais de 30 feridos

O FBI afirmou nesta quinta-feira (02) que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 anos, agiu sozinho no atentado em Bourboun Street, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que matou 15 pessoas e deixou mais de 30 feridos durante comemorações de Ano Novo na quarta-feira (01).

Além disso, o agente antiterrorismo do FBI afirmou que o ataque “definitivamente foi um ato de terrorismo”. A agência federal já investigava o ataque como um “ato de terrorismo”. “Deixe-me ser muito claro sobre este ponto: isto foi um ato de terrorismo. Foi premeditado e um ato maligno.”

As informações sobre o caso foram atualizadas em coletiva na tarde desta quinta, em que o FBI afirmou ter tido mais tempo para pintar uma figura mais precisa do atentado, segundo as investigações conduzidas. Veja abaixo as atualizações sobre o caso: Jabbar agiu sozinho. “Não temos nada em nossos sistemas com evidência de que ele tenha sido ajudado por alguém”; Jabbar foi “100% inspirado pelo Estado Islâmico”, segundo o agente antiterrorismo do FBI.

O número de mortos no atentado foi retificado. O total de mortos continua 15, mas agora são 14 vítimas. O 15º foi Jabbar, morto em troca de tiros pela polícia. Três celulares e dois notebooks foram recuperados e analisados. Dois explosivos improvisados foram recuperados. Um dentro da picape e outro implantado por Jabbar na Bourbon Street antes do ataque. Inicialmente iria matar membros da família, mas acabou mudando os planos.

Entrou no EI antes do verão e escreveu um testemunho póstumo. Os agentes afirmaram que recuperaram uma pistola e uma variante do fuzil AR-15 nas buscas ao veículo do suspeito.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o ataque e ligou para Cantrell e ofereceu todo o suporte necessário à cidade, segundo a Casa Branca. O ataque que chocou Nova Orleans ocorreu na Bourbon Street, tradicional rua de Nova Orleans e com vida noturna agitada.

