Rio Grande do Sul PIB do Rio Grande do Sul cai 0,3% no terceiro trimestre de 2024

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Resultado, em comparação com o trimestre anterior, foi impactado pela queda da atividade agropecuária, esperada neste período Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A economia do Rio Grande do Sul registrou variação de -0,3% no terceiro trimestre de 2024 na comparação com o segundo trimestre. Os números do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado mostram ainda que, em relação ao mesmo período de 2023, a alta foi de 4,1%. No Brasil, nas mesmas bases comparativas, o PIB registrou avanço de 0,9% e 4%, respectivamente.

Os resultados do PIB do RS relativos ao período entre julho e setembro foram divulgados nesta quinta-feira (02) pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

No acumulado dos três primeiros trimestres do ano, a economia do Estado teve alta de 5,2% na comparação com o mesmo período de 2023, enquanto no Brasil o avanço alcançou 3,3%. Na soma dos últimos quatro trimestres, a variação no RS atingiu 3,7%, acima da registrada no país, que alcançou 3,1%.

No Estado, o terceiro trimestre é o período tradicionalmente com menor repercussão das atividades agropecuárias no PIB.

“Apesar da queda na margem, causada pela retração da agropecuária típica do período, o PIB mostrou sinais de recuperação após os impactos mais severos das enchentes. Tanto a indústria quanto os serviços tiveram crescimento no terceiro trimestre em relação ao segundo, com destaque para os bons resultados da indústria de transformação e do comércio”, destaca o pesquisador em Economia do DEE, Martinho Lazzari.

Terceiro trimestre x segundo trimestre

Entre as grandes atividades da economia, a agropecuária recuou 30,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, enquanto a indústria cresceu 1,1%, e os serviços registraram avanço de 2,3%.

Na indústria, a alta foi puxada pelo desempenho da indústria de transformação, a com maior participação no segmento, que cresceu 2%. As atividades de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-10,3%) e construção (-0,4%) recuaram no período.

Nos serviços, segmento mais representativo na formação da taxa, o comércio (+3,9%), os serviços de informação (2,6%) e o setor de transportes, armazenagem e correio (2,3%) foram as atividades que apresentaram as maiores altas no período.

2024 x 2023

Na comparação dos números do terceiro trimestre de 2024 com os de 2023, o PIB do RS cresceu 4,1%, com alta nos números da agropecuária (+7,9%) e dos serviços (+4,2%), enquanto a indústria teve recuo (-1,3%).

A queda na atividade industrial foi puxada pelos números da indústria de transformação, com baixa de 2,8% no período. Na transformação, as maiores influências para a queda vieram das atividades de máquinas e equipamentos (-16,4%), bebidas (-11,4%) e celulose, papel e produtos de papel (-6,9%). Por outro lado, os avanços mais relevantes foram registrados em móveis (+14,9%), metalurgia (+37,9%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (+5,3%).

Nos serviços, as sete atividades pesquisadas registraram alta, com destaque para comércio (+8,2%), outros serviços (5,2%) e serviços da informação (+5,1%). No importante segmento do comércio, os avanços mais significativos ocorreram nas atividades de comércio de veículos (+21,5%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+9,3%) e material de construção (+18,5%).

Acumulado de 2024

No acumulado do ano, o avanço de 5,2% do PIB do Estado em relação ao mesmo período de 2023 foi impulsionado pelo desempenho positivo da agropecuária (+37,1%) e dos serviços (+3,2%), enquanto a indústria teve variação negativa (-0,2%).

