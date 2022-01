Porto Alegre Nota Técnica sobre vacinação de crianças em Porto Alegre é emitida

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

A Secretaria Municipal de Saúde manterá sete pontos de vacinação na cidade Foto: EBC A Secretaria Municipal de Saúde manterá sete pontos de vacinação na cidade. (Foto: EBC) Foto: EBC

A vacinação contra Covid-19 de crianças com 10 e 11 anos com comorbidades e com deficiência permanente, além de crianças indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos, começa nesta quarta-feira (19), em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde manterá sete pontos de vacinação na cidade.

Com o objetivo de orientar serviços e profissionais da saúde sobre o processo de imunização, a Diretoria de Vigilância em Saúde emitiu nesta segunda-feira( 17), Nota Técnica específica, formatada de acordo com as orientações do Governo do Estado e o Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde.

Para receber a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer – a segunda será administrada em um intervalo de oito semanas – os pais ou responsáveis pelas crianças deverão fazer a comprovação da condição de saúde (exceto Síndrome de Down) e apresentar documento de identidade do responsável e da criança.

Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da vacinação e manifestar concordância com a imunização. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Comorbidades/condições crônicas: obesidade e obesidade grave, pneumopatias crônicas grave (como asma e fibrose cística), neoplasias, crianças vivendo com HIV, doença reumatológica, doença renal crônica, doença congênita, rara, genética, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 1 ou criança insulino-dependente, cirrose hepática, doença renal crônica, hemoglobinopatia grave.

Comprovação: Apresentação de receita, laudo de exame, relatório/laudo médico, que tenha descrito a comorbidade/condição crônica conforme lista incluída no Quadro 1 da NT. Em relação a prazo, qualquer documento que comprove um diagnóstico em que não há cura conhecida pode ser válido independente da sua data. O documento será retido no local de vacinação.

Crianças com deficiência permanente: Este grupo inclui limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; crianças com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; crianças com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; crianças com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como ir à escola, brincar, etc.

Comprovação: laudo médico que comprove a deficiência, cartões de gratuidade no transporte público, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, documento oficial de identidade com a indicação da deficiência. O documento é válido independente da sua data. Também vale como comprovação o Prontuário Eletrônico (E-SUS PEC). Nesse caso, não há necessidade de apresentação de outros laudos ou documentos.

Locais de vacinação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira:

Unidade de Saúde Chácara da Fumaça: avenida Estrada Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana

Centro de Saúde IAPI: rua Valentim Vicentini, 110 – Passo d’Areia (nos fundos da Unidade)

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – avenida João Antônio Silveira, 3300 – Restinga

Unidade de Saúde Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 – Santa Tereza

Unidade de Saúde Nova Brasília: rua Vieira da Silva, 1016 – Sarandi

Unidade de Saúde Santa Marta : rua Cap. Montanha, 27 – 1° andar – Centro Histórico

Unidade de Saúde Santo Alfredo: rua Santo Alfredo, 37 – São José

