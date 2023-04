Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa

Por Bruno Laux | 15 de abril de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alimentação saudável

A deputada Luciana Genro (PSOL) protocolou no parlamento gaúcho, um projeto de lei que determina a promoção da alimentação saudável nas escolas. A iniciativa busca acrescentar na “Lei do Lanche Saudável nas Escolas”, de 2018, um número maior de instituições de ensino, como cursos de idiomas, de música, de artes, entre outros assuntos. O objetivo é promover a alimentação saudável entre os alunos, de modo a frear o avanço da obesidade na faixa etária escolar. Atualmente o RS é o estado com maior incidência da doença em crianças e adolescentes desta idade, fato este que Luciana aponta como justificativa da necessidade do projeto. A legislação a qual a parlamentar busca incrementar, prevê a proibição da comercialização, nas cantinas escolares, de lanches que contribuam para a obesidade, diabetes e hipertensão.

Defesa da liberdade I

Rodrigo Lorenzoni (PL) esteve presente nesta quinta e sexta-feira no trigésimo sexto Fórum da Liberdade, realizado aqui em Porto Alegre. Na edição deste ano o evento trouxe a temática “Alice no País das Liberdades”, fazendo uma analogia à clássica história infantil, e trazendo para o debate a afirmação de que “o Brasil tem um cenário de conto de fadas, mas a corrupção, a polarização política, arbitrariedades jurídicas e a falta de liberdade fazem com que a fábula acabe na primeira página”, e de como seria este cenário se fosse diferente. Na ocasião, Lorenzoni destacou que a presença no evento é importante para o reabastecimento de informações e conteúdos, além do acompanhamento das discussões envolvendo a defesa da liberdade. Ele realizou ainda algumas críticas ao STF e ao governo federal, afirmando que também vê como necessário o enfrentamento e vigilância do que chama de “desmandos” que vem acontecendo no país, os quais afirma que relativizam, enfrentam, cerceiam e agridem as liberdades.

Defesa da liberdade II

Marcus Vinícius de Almeida (PP) participou nesta sexta-feira de um painel sobre liberdade de expressão e democracia no Gramado Summit, evento de inovação realizado na Serra Gaúcha. Acompanhado da deputada federal Any Ortiz (Cidadania-RS) e de Sebastião Ventura, do instituto Millenium, ele tomou a palavra durante a discussão, levantando algumas críticas ao modo como o governo federal vem debatendo a temática, salientando que “a liberdade de expressão é a garantia da dignidade humana”.

Ele destacou estar preocupado com os movimentos que vêm sendo ensaiados em Brasília, os quais afirma que ocorrem sem a participação da sociedade, em portas fechadas, fator ao qual atribui uma restrição ainda maior do direito de livre expressão. Marcus criticou ainda o excesso de leis e regulamentos por parte do governo, salientando que as legislações que antes eram utilizadas para regulamentar, hoje, publicadas em excesso, passam a atrapalhar e retardar a evolução do país.

Detecção do Alzheimer

Na próxima quarta-feira a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia promoverá uma audiência pública sobre estudos do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS em relação ao diagnóstico precoce do Alzheimer. Idealizada pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), a reunião busca a discussão do tema para articular junto à Secretaria Estadual da Saúde e à UFRGS a aplicação na rede pública de saúde dos resultados obtidos com os estudos, além da utilização de um equipamento que detecta a doença precocemente. O parlamentar destaca que tais ações podem tornar o Estado referência em prevenção da demência, descrevendo esta identificação precoce como algo “revolucionário na luta contra o Alzheimer”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

