Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comissão de Representação para Tratar sobre a Estiagem. (Foto: Paulo Garcia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Impactos da estiagem

A Comissão de Representação Externa para tratar da Estiagem na Assembleia ouviu um levantamento apresentado por membros da diretoria da Emater/RS-Ascar sobre os impactos da falta de água na produção de grãos do estado. Durante o encontro, o diretor técnico da entidade, Claudinei Baldissera, apresentou dados sobre as principais plantações de grãos do estado, ressaltando que todas foram afetadas pela falta de água, em maior ou menor proporção.

Em busca de soluções

O colegiado, presidido pelo deputado Zé Nunes, do PT, esteve também pontuando alternativas para enfrentar o fenômeno climático, o qual vem ocorrendo de forma recorrente no RS. Zé Nunes declarou que o objetivo da comissão não é encontrar culpados, mas buscar soluções e traçar estratégias para enfrentar as secas que teremos pela frente, as quais, de acordo com o parlamentar, certamente penalizarão com mais rigor os pequenos produtores.

Redução das filas

O deputado Guilherme Pasin (Podemos) se reuniu nesta segunda-feira com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, para falar sobre a redução do tempo de espera para cirurgias eletivas no RS, com destaque à Serra Gaúcha. O parlamentar, que representa a região serrana do estado na Assembleia, apresentou uma série de demandas sobre o tamanho das filas para consultas e procedimentos de traumato-ortopedia e oftalmologia, destacando que o fator causa um impacto direto nos âmbitos sociais, econômicos, e de saúde das comunidades locais.

Mulher Nota 10.

Uma iniciativa do partido Republicanos na Assembleia do RS promoveu a entrega de uma homenagem a dez mulheres gaúchas, o “Troféu Mulher Nota 10”. Entre as homenageadas, esteve a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, a qual foi a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça do RS. A indicação da magistrada ao prêmio foi realizada pelo deputado Delegado Zucco (Republicanos), o qual destacou que vê na trajetória dela uma inspiração para as mulheres gaúchas.

Reforço de segurança

Luciano Silveira (MDB) esteve em audiência nesta segunda-feira com o Coronel Sérgio Gonçalves dos Santos, comandante Regional de Policiamento do Litoral Norte, para solicitar reforço durante os meses de baixa temporada no efetivo da Brigada Militar atuante na região. Ele destacou que a corporação encerrou a Operação Golfinho 2023 com números extremamente positivos, com forte redução dos índices de criminalidade, mas que ainda é necessário garantir este mesmo nível de proteção durante o ano todo. Além do reforço de modo geral, o parlamentar solicitou ainda a instalação de unidades fixas da BM em municípios que atualmente são atendidos somente pelo sistema de ronda.

Banco de Olhos

Felipe Camozzato (NOVO) esteve conhecendo os ambulatórios em construção no Hospital Banco de Olhos, de Porto Alegre, que serão destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde. Representantes da instituição estiveram reunidos com o parlamentar e afirmaram estar preocupados com a proximidade do fim do contrato da Prefeitura da Capital, para o atendimento de pacientes do SUS no local. Fausto Stangler, médico oftalmologista e diretor-técnico do hospital, afirma que a medida faria com que centenas de procedimentos, exames e consultas deixassem de ser realizados por ano.

Comissões temporárias

A Ordem do Dia desta terça-feira traz para apreciação da Assembleia duas matérias de iniciativa parlamentar, ambas solicitando a criação de comissões temporárias. A primeira é apresentada pelo deputado Miguel Rossetto (PT), que busca a criação de uma Comissão Especial no parlamento gaúcho para o acompanhamento e debate da reforma tributária. O segundo requerimento, exposto por Matheus Gomes (PSOL) em conjunto com outros 20 parlamentares, requere a criação de uma Comissão de Representação Externa para ”avaliar as condições de funcionamento do sistema estadual de combate à escravidão e às suas formas análogas a partir da operação na Serra Gaúcha”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-10/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS