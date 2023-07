Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 6 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Dia D contra a Fome

A Assembleia gaúcha promoveu nesta quarta-feira em sua sede o Dia D Contra a Fome e Contra o Frio para a arrecadação de alimentos, roupas, produtos de limpeza e de higiene. A ação, promovida no âmbito do Movimento Rio Grande Contra a Fome, bateu recorde de recolhimento, totalizando 15 toneladas de doações angariadas. A arrecadação será encaminhada à Defesa Civil do RS e ao instituto Ação da Cidadania. “Além da solidariedade, essa iniciativa, construída por vários atores, busca dar visibilidade a um conjunto de outras ações que estamos realizando desde o ano passado com foco no combate à insegurança alimentar”, aponta o coordenador do Movimento, Valdeci Oliveira (PT).

Valor dos seguros

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular promoveu uma audiência pública nesta quarta-feira para tratar do aumento do valor dos seguros de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre. O colegiado solicitará ao Sindicato das Seguradoras do RS que apresente um relatório sobre todos os fatores que modulam o valor dos seguros e os percentuais, o qual será encaminhado ao Ministério Público. O proponente da discussão, deputado Delegado Zucco (Republicanos), busca explicações sobre a elevação de 23,68% do preço médio do serviço de 2022 para 2023. “Não é pouca coisa. São mais de 500% de aumento do valor do seguro de veículos, aumento real acima da inflação”, destaca Zucco.

Fala racista

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos irá oficiar o Sindicato Médico do RS sobre uma fala racista proferida pelo Diretor de Interior da Entidade, Luiz Alberto Grossi. Ao comentar em uma entrevista sobre a abertura de vagas para assentados da reforma agrária no curso de Medicina da UFPel, o médico declarou que “essas pessoas que vêm do campo não vêm muito qualificadas para fazer medicina” e que o aval sobre a medida iria “desqualificar a profissão”. Ele afirmou ainda que a decisão deve gerar precedentes, e que “não demora, os índios também vão querer fazer medicina”. A presidente do colegiado, deputada Laura Sito (PT), destacou a gravidade do posicionamento, pontuando o caráter criminoso da fala.

RS Renda Extra

O deputado Kaká D’Ávila apresentou ao governador Eduardo Leite nesta semana o projeto de lei de sua autoria o qual visa instituir uma política pública para atender a grande quantidade de pessoas desempregadas no RS. O parlamentar propõe a união de esforços do Executivo estadual com as prefeituras gaúchas para a criação do programa “RS Renda Extra”, o qual prevê a criação de frentes de trabalho temporário para serviços urbanos, com recursos já previstos no orçamento público, de modo a atender famílias de baixa renda e pessoas em situação de desemprego. “O trabalhador em atividade nas frentes criadas pelo ‘RS Renda Extra’ receberá uma diária por seis horas no valor de R$ 200,00 e uma cesta básica mensal pela prestação de serviços ao município. As jornadas de trabalho serão desenvolvidas por rodízio a fim de contemplar o maior número de pessoas, ou seja, não necessariamente o trabalhador irá desenvolver as atividades todos os dias”, detalha o deputado.

Atraso de pagamento

A deputada Luciana Genro (PSOL) acionou o Ministério Público do Trabalho solicitando providências referentes aos repetidos atrasos nos pagamentos de salário e vale-alimentação das terceirizadas da empresa Portal, que trabalham nas escolas estaduais de Passo Fundo. A parlamentar destaca que já havia acionado a Secretaria Estadual de Educação, que alegou ter realizado o repasse de recursos à companhia para realização do pagamento no prazo correto, mas que as irregularidades permanecem acontecendo “A falta do repasse dos pagamentos gera diversos transtornos na vida destas mulheres, mães de família, responsáveis pelo sustento de suas casas e filhos. É absurdo que todo mês tenham que peregrinar em busca de algo que é um direito, já que prestam serviço diariamente nas escolas. Isso não pode continuar!” destaca a parlamentar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-101/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-07-06