Por Bruno Laux | 14 de julho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

A Subcomissão para a Regulamentação das Apostas Esportivas Eletrônicas realizou uma audiência pública nesta quinta-feira para debater o contexto do mercado relacionado ao segmento no país, com foco no seu potencial de arrecadação. O grupo recebeu o presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Legal, Magno José Santos de Sousa, que apresentou a expectativa de movimentação de aproximadamente R$150 bilhões no mercado de apostas brasileiro a partir de sua regulamentação. O deputado Marcus Vinícius (PP), relator do colegiado, defende o oferecimento de diferenciais competitivos no RS para que empresas do segmento possam fixar suas sedes em território gaúcho. “No passado, lutamos muito para atrair as montadoras de veículos para o Rio Grande do Sul porque sabíamos do seu potencial de receita. Hoje, temos que antecipar movimentos para receber o setor do iGaming porque a perspectiva é significativa. São investimentos, empregos e oportunidades”, destacou o parlamentar.

Sessão cancelada

A Mesa Diretora da Assembleia cancelou a sessão ordinária não deliberativa prevista para a tarde desta quinta-feira. A reunião foi suspensa em função dos transtornos decorrentes da passagem de um ciclone extratropical pelo Estado, com destaque para a falta de energia e bloqueamento de vias.

Auxílio à população

A deputada Delegada Nadine (PSDB) visitou a prefeitura de Porto Alegre nesta quinta-feira para colocar a Assembleia gaúcha à disposição da gestão municipal no auxílio à população da Capital impactada pelos temporais que ocorrem no RS. A parlamentar destacou que a Casa Legislativa instalou uma Comissão de Representação Externa, com o objetivo de acompanhar as ações e serviços realizados, além dos encaminhamentos que ainda se fazem necessários nas cidades atingidas pelo ciclone extratropical.

Auxílio à população II

As demandas geradas pelo fenômeno meteorológico no RS também foram pauta de discussão nesta quinta-feira do deputado Aloísio Classmann (União) em uma reunião com o governador em exercício, Gabriel Souza. Ele dialogou com o líder do Executivo sobre encaminhamentos de apoio aos municípios gaúchos na mitigação dos impactos decorrentes do ciclone.

Demanda atendida

O deputado Elton Weber (PSB) celebrou nesta quinta-feira a decisão do governo estadual em custear os gastos de regularização de acesso às propriedades rurais, tanto nas áreas residenciais como de lavouras, determinadas a partir da duplicação da RSC 287. O secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, anunciou a determinação e informou que as notificações encaminhadas aos cidadãos devem ser desconsideradas. As medidas anunciadas atendem a uma demanda apresentada pelo parlamentar em audiência pública no final do mês passado. “É a política de resultados, da união de esforços, dos municípios, câmaras de vereadores, sindicatos de trabalhadores rurais e nosso mandato, uma luta de mais de um ano. Felizmente o governo teve a sensibilidade de entender o absurdo que estava acontecendo. Conseguimos avançar e resolver parte dos absurdos que estavam acontecendo, agora temos outros pontos pela frente, como discutir as galerias subterrâneas de passagem pela rodovia”, destaca Weber.

