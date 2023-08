Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de agosto de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

CPI dos Combustíveis

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia dialogou nesta quarta-feira sobre a possível implantação de uma CPI para apurar o constante aumento de preços na gasolina e no GNV no RS. O deputado Delegado Zucco (Republicanos), autor da solicitação da audiência pública que tratou do tema no dia 16 de agosto junto ao Sindicato Intermunicipal de Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do RS, Movimentos dos Consumidores Gaúchos e Ministério Público, solicitou ao colegiado uma nova audiência com distribuidoras e revendedoras de combustíveis. “O Sulpetro esteve na audiência pública que fizemos e não esclareceu o motivo para a gasolina ter seus aumentos antecipados, muitas vezes em vésperas de feriado e finais de semana. Vamos receber distribuidoras e revendedores, e, se assim for necessário, vamos pedir a CPI dos Combustíveis, como já acontece em outros estados”.

Demandas indígenas

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública para tratar de questões relativas à exclusão orçamentária das demandas dos povos indígenas no Plano Plurianual 2024/2027 do governo gaúcho. A temática foi apresentada ao colegiado por representantes do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, que afirmam que apesar de apontar ações relevantes para a população em questão, o projeto não possui destinação orçamentária e apontamento sobre a especificidade do público beneficiado.

Unidades de Conservação

O parlamento gaúcho instalou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar em Defesa das Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul, a partir de proposição do deputado Jeferson Fernandes (PT). O parlamentar afirma que o grupo deve fazer um diagnóstico das 24 unidades de conservação sob responsabilidade do Estado, além de elencar potencialidades e fragilidades das unidades do setor, analisar a legislação vigente e propor novos regramentos, políticas públicas e rotinas para assegurar eficiência administrativa e proteção ao patrimônio ambiental gaúcho. “A defesa da Amazônia é correta e prioritária, mas não podemos esquecer de outros biomas, como o Pampa, que é o que mais sofreu reduções nos últimos anos”, destaca Jeferson.

Prematuros no RS

A coordenadora da ONG Prematuridade.com participou da reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Assembleia para falar sobre as causas, impactos e políticas públicas para atender bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação em território gaúcho. Ela apontou que de acordo com dados da organização, 12% dos nascimentos no RS são prematuros, e que em função disso são necessárias no Estado políticas efetivas de prevenção, que envolvem educação, planejamento familiar e pré-natal adequado, além de serviços que forneçam apoio após a alta hospitalar, garantindo o desenvolvimento dos recém-nascidos.

Cultura em foco

O deputado Capitão Martim (Republicanos) se reuniu na quarta-feira com a secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo, para dialogar sobre alternativas de impulso do setor cultural gaúcho. O parlamentar participou do encontro na busca de uma compreensão mais profunda da estrutura e funcionamento da pasta estadual, além de se colocar à disposição para colaborar em iniciativas e projetos que visem o desenvolvimento e fortalecimento do setor. “A cultura é um dos setores mais importantes da economia. Ela gera emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou o deputado.

