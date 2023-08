Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 25 de agosto de 2023

Crédito vitivinícola

Representantes de produtores e cooperativas da Serra Gaúcha, acompanhados de vereadores da região, solicitaram à Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia nesta quinta-feira a liberação governamental de uma linha de crédito subsidiada para pagamento aos produtores regionais de uva e vinho. Os recursos visam minimizar os prejuízos pela diferença do valor do preço mínimo e os custos de produção, e devem ser encaminhados às empresas que repassarão aos produtores. O deputado Luciano Silveira (MDB), presidente do colegiado, destacou que encaminhará as demandas para os governos federal e estadual, além da bancada gaúcha no Congresso.

Questões funcionais

Examinadores do Detran e servidores da extinta Fundação de Economia e Estatística acionaram a Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado para solicitar apoio na resolução de questões funcionais. Os funcionários do Departamento de Trânsito apontaram que os contratos temporários de 39 profissionais da categoria encerram no final de setembro, e que até o momento não há previsão de renovação, o que poderá paralisar suas atividades. Já os servidores da FEE afirmam que permanecem em um limbo, com carreiras congeladas e sem receber reajuste desde o fim da fundação. Ambos assuntos deverão compor audiências públicas articuladas pela Comissão.

Produtividade agropecuária

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização promoverá durante a Expointer um debate sobre a “Produtividade no Campo: Oportunidades e Desafios”. O presidente do colegiado, deputado Felipe Camozzato (NOVO), destaca que o espaço do evento é o ideal para a discussão das ações realizadas no setor, além de alternativas para o aprimoramento da produtividade no campo, de modo a avançar ainda mais com o desenvolvimento econômico do Estado. “O agronegócio gaúcho é referência por seu pioneirismo. O desenvolvimento de novas técnicas tem contribuído para o aumento da produtividade e eficiência, permitindo um aumento da competitividade do RS”, aponta Camozzato.

Defesa fumageira

Os municípios de Arroio do Tigre e Venâncio Aires recebem nesta sexta-feira as últimas audiências públicas da Subcomissão em Defesa do Setor do Tabaco e de Acompanhamento da COP-10. Presidido pelo deputado Marcus Vinícius (PP), o grupo busca abordar as dificuldades e preocupações relacionadas a possíveis sanções que possam impactar a cadeia produtiva do tabaco, em decorrência das deliberações na Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, prevista para novembro no Panamá. “O governo federal é quem possui assento. Por esse motivo, estamos trabalhando na criação de um conjunto abrangente de ações para apoiá-los. Eles precisam agir de maneira equilibrada e ponderada para representar nossos agricultores de forma eficaz”, afirma Marcus.

Delegacia no Litoral

A Frente Parlamentar em defesa do Desenvolvimento do Litoral Norte debateu em duas reuniões nesta semana junto a lideranças locais a implantação da Delegacia de Polícia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato na região. O avanço da iniciativa é defendido pelas gestões municipais locais, assim como para membros da segurança pública, visto a recorrência de casos do gênero na localidade, e a dificuldade de registro das ocorrências. “Iniciamos esse movimento, porque há muito tempo nos preocupava que os nossos produtores tivessem que fazer um deslocamento de 250 quilômetros para registrar uma ocorrência em Camaquã”, aponta Luciano.

