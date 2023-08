Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 30 de agosto de 2023

A Assembleia gaúcha reinstalará na sexta-feira o Grupo de Trabalho sobre a atividade econômica do leite. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Crise do leite

A Assembleia gaúcha reinstalará na sexta-feira o Grupo de Trabalho sobre a atividade econômica do leite, com coordenação dos deputados Zé Nunes (PT) e Elton Weber (PSB). A frente de discussão, criada em 2017, será retomada na busca de propor debates e soluções que fortaleçam o setor leiteiro no RS, o qual passa por uma grave crise financeira. “A produção de leite passa por um período difícil, pois há fatores que têm impactado o setor. Entre outros aspectos, estão as variações dos custos de produção, a dependência de milho e outros insumos de outros estados, as estiagens, a crise das cooperativas, a questão fiscal e neste momento a importação de leite como algo de grande impacto na cadeia produtiva do leite. Todos esses aspectos deixam o debate ainda mais complexo, por isso a importância de um grupo que acompanhe de perto o debate e apresente alternativas”, explica Zé Nunes.

Georreferenciamento rural

O presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, deputado Guilherme Pasin (PP), encaminhou a realização de um seminário para tratar do georreferenciamento das propriedades rurais gaúchas, junto ao governo estadual e entidades do setor. A discussão busca encontrar medidas de aprimoramento da gestão patrimonial, além de auxiliar na prevenção e combate aos crimes agropecuários. “Ao promover a transparência e a segurança na delimitação das áreas, estamos dando um passo importante para garantir um ambiente rural mais protegido e produtivo”, destaca Pasin.

Defesa do arroz

A partir de iniciativa do deputado Marcus Vinícius (PP), o Parlamento gaúcho instalou, durante a Expointer, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo do Arroz. O grupo deve atuar na discussão e avanço de ações de apoio à indústria do arroz e ao bem-estar alimentar da população, buscando tornar mais efetivas as políticas públicas do setor e contestar propostas legislativas prejudiciais. “Historicamente se fala que os setores se unem em momentos de crise. E isso é uma meia verdade. A cadeia produtiva do arroz teve na safra 22/23 a segunda maior da sua história, e a área plantada aumentará em 7,5%. São boas notícias, e mesmo assim o setor, as entidades e os poderes se unem”, apontou Marcus.

Atividades de gênero

O deputado Claudio Branchieri (podemos) protocolou um projeto de lei na Assembleia que estabelece a pais e responsáveis o direito de vetar a participação de seus filhos ou dependentes, menores de 16 anos de idade, em atividades pedagógicas “de gênero” realizadas em instituições de ensino públicas e privadas do RS. O parlamentar descreve ações do gênero como aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, igualdade de gênero e outros assuntos similares. “Embora a justificação para este tipo de atividade seja normalmente descrita como importante em termos educativos , culturais e/ou outros, a verdade é que em muitos casos estas atividades são de natureza doutrinária, uma vez que a exposição a este tipo de conteúdo pode moldar extensivamente o caráter, os valores e outras visões de mundo de crianças e adolescentes”, defende Branchieri.

Conscientização

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para debater as ações governamentais e a importância do cinema na conscientização sobre a esclerose múltipla. Proposta pelo deputado Valdeci Oliveira (PT), a reunião deve tratar de questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos, melhorias e medidas de inclusão, de acessibilidade e inserção na sociedade, além da apresentação e discussão de obras cinematográficas voltadas à conscientização e divulgação sobre a doença.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-08-30