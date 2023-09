Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de setembro de 2023

A Comissão de Educação do Parlamento gaúcho se reuniu nesta semana para promover uma interlocução sobre o Dia do Educador Social. (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Educador social

A Comissão de Educação do Parlamento gaúcho se reuniu nesta semana para promover uma interlocução sobre o Dia do Educador Social, celebrado no dia 19 de setembro. Convidada para o encontro, a educadora Juliana dos Santos Rocha, atuante no Fórum de Educadores e Educadoras Sociais de Porto Alegre, abordou diferentes pontos sobre a atual situação trabalhista de sua categoria na capital gaúcha, além de suas áreas de impacto positivo na educação. A deputada Laura Sito (PT), proponente da discussão, destacou o papel do Educador Social na afirmação da função social do aluno. “Eles atuam para minimizar a exclusão social, que está vinculada a pobreza e a desigualdade social”, aponta Laura.

Diretoria do Banrisul

A Comissão de Finanças da Assembleia vota no dia 28 de setembro as indicações do governador Eduardo Leite para a nova diretoria do Banrisul. O deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo, foi escolhido por unanimidade como relator do texto relacionado a nomeação de Ivanor Antônio Duranti, Luiz Gonzaga Veras Mota, Carlos Aluísio Vaz Malafaia, Elizabete Rejane Sodré Tavares, Gaspar Saikoski e Marcia Adriana Celestino para os cargos na instituição financeira. Após passarem pelo colegiado, as indicações devem ser votadas no plenário da Casa no dia 10 de outubro.

Alvorada em pauta I

O hall de entrada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, apresenta até esta sexta-feira a exposição “Alvoradenses – Homenagem aos 58 anos do Município de Alvorada” no Espaço Deputado Carlos Santos. A mostra em alusão ao aniversário do município da Região Metropolitana de Porto Alegre ocorre a partir de iniciativa da deputada Stela Farias (PT).

Alvorada em pauta II

Stela Farias (PT) tomou a palavra na tribuna da Assembleia na quarta-feira para abordar a situação de milhares de famílias que enfrentam cheias em Alvorada e região do Vale do Gravataí há mais de quatro décadas. A parlamentar destacou que os recursos do PAC contra cheias, do governo Dilma, não foram repassados por falta de agilidade no encaminhamento de projeto por parte do Estado, afirmando que houve um “contingenciamento de valores” no RS após o impeachment da ex-presidente.

Transparência nas barragens

O deputado Capitão Martim (Republicanos) protocolou na Assembleia um projeto de lei que prevê a criação de uma Política de Transparência da Operação, Manutenção e Medidas de Segurança das Barragens no RS. A medida busca garantir o direito de acesso a informações precisas sobre as barragens para a sociedade frente aos seus impactos ambientais e sociais, em paralelo às preocupações geradas a partir das inundações no Vale do Taquari. O parlamentar sugere que um órgão estadual fiscalizador atualize informações periodicamente, a partir de inspeções regulares e especiais, além das Revisões Periódicas de Segurança da Barragem.

Conscientização do Alzheimer

A fachada do Palácio Farroupilha será iluminada nesta quinta-feira com a cor lilás em alusão ao Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. A ação, proposta pela presidência da Assembleia em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, ocorre em alusão à campanha Setembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a doença internacionalmente.

