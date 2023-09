Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Comissão da AL manifestou repúdio ao que descreve como "violência e abuso de autoridade" dos atos praticados pela Guarda Municipal de Porto Alegre contra a deputada Laura Sito. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Manifestação de repúdio

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha manifestou repúdio nesta sexta-feira ao que descreve como “violência e abuso de autoridade” dos atos praticados pela Guarda Municipal de Porto Alegre contra a deputada Laura Sito (PT) no dia 16 de setembro. O colegiado expressa sua solidariedade à parlamentar, que preside o grupo e que acompanhava as negociações da ocupação ReXistência, no Centro da Capital, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos humanos e à integridade física dos manifestantes, mas que acabou violentamente agredida por agentes da instituição de segurança, com lançamento de spray de pimenta e uso de balas de borracha. A comissão salienta ainda a sua solidariedade à vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Marina Dermann, o ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado, Rodrigo de Medeiros, e os advogados e apoiadores do movimento, os quais foram igualmente agredidos.

Abaixo-assinado

O deputado Capitão Martim (Republicanos) iniciou nesta semana um abaixo assinado entre os parlamentares estaduais do RS contra a possibilidade de julgamento da descriminalização do aborto pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar visa demonstrar através do documento o posicionamento da população gaúcha em relação ao que chama de “defesa da vida”. “Mais uma vez a esquerda, com a certeza de que não alcança votos necessários para aprovar suas maldades por meio democrático, leva o STF seus temas ideológicos em busca de apoio, desrespeitando a independência dos poderes. Cabe ao povo, por meio de seus representantes eleitos, decidir sobre o tema”, critica o deputado.

Setembro Amarelo

A Assembleia gaúcha recebe nesta segunda-feira um debate sobre o livro “Suicídio: o último suspiro da alma”, escrito pelo pastor e psicólogo Milton Rosa. A discussão ocorre a partir de proposição do deputado Delegado Zucco (Republicanos), na esteira das ações relacionadas à campanha Setembro Amarelo. “O assunto precisa ser debatido em nossa sociedade. O Setembro Amarelo é uma oportunidade de termos os olhares voltados para essa pauta”, afirma Zucco.

Projeções econômicas

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) ministrou uma palestra nesta sexta-feira na sede da Associação Comercial Industrial de Montenegro/Pareci Novo sobre as perspectivas do RS para o futuro. O parlamentar abordou os diferentes desafios na área econômica gaúcha, a partir da previsão de déficit confirmada para 2023, além do orçamento de 2024, já com um rombo inicial de 2,8 bilhões de reais nas contas públicas. Victorino comentou ainda sobre o cenário nacional, destacando preocupação com as projeções para o comércio, indústria e setor de serviços, a partir da reforma tributária em tramitação. “O Brasil precisa de uma reforma tributária sim, mas aproveitaram-se de uma necessidade para criar um monstro em que todos os setores da economia serão massacrados. As taxas de serviços, por exemplo, em alguns casos passarão de 11% para até 28%”, destaca o deputado.

Ameaça de desocupação

A Comissão dos Direitos Humanos promove na segunda-feira uma audiência pública para tratar da situação das comunidades indígenas em terras da extinta CEEE. O encontro, proposto pela deputada Laura Sito (PT), visa apurar a situação de ameaça de desocupação que a população em questão sofre atualmente.

2023-09-23