Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 6 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Combate ao assédio

A Comissão de Segurança do Parlamento gaúcho aprovou nesta quinta-feira o relatório final da Subcomissão para debater situações de assédio sexual contra servidoras da segurança pública. O documento, produzido pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), reúne dez recomendações para o combate à prática, elaboradas a partir da oitiva de vítimas, representantes de associações de classe e de corregedorias das próprias polícias. Entre os pontos listados, têm destaque iniciativas de divulgação de informações entre os servidores, ouvidoria de denúncias e criação de uma Política de Atenção à Saúde Mental dos Servidores da Segurança Pública.

Alteração de edital

A deputada Luciana Genro (PSOL) solicitou à Secretaria Estadual de Educação a modificação do edital do último concurso público para a pasta. A parlamentar relata que professores contataram o seu gabinete afirmando que a atual redação do texto prevê uma limitação de 35% dos excedentes às vagas previstas, o que resultará em um número muito reduzido de aprovados em cadastro reserva. Ela destaca que enquanto o recente concurso prevê 1.500 vagas e a limitação de cadastros dos excedentes, a Assembleia gaúcha aprovou a contratação de 5 mil professores temporários para as escolas estaduais. “É preciso que o governo priorize que os professores sejam concursados, e não contratados de forma temporária. Se o concurso já foi realizado, faria muito mais sentido priorizar a nomeação destes aprovados do que seguir com a lógica dos contratos temporários, que trazem precariedades para os profissionais e para as escolas”, defende a parlamentar.

Pautas agropecuárias

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia aprovou nesta quinta-feira um requerimento do deputado Dr. Thiago Duarte (União), para a realização de uma audiência pública sobre a regularização fundiária no RS, com foco na titulação de lotes. O colegiado validou ainda a solicitação do deputado Zé Nunes (PT), que requereu uma reunião para tratar da importância dos produtos de origem animal na alimentação humana.

Recuperação municipal

O deputado Marcus Vinícius (PP) mediou uma reunião do prefeito de Tapes, Luiz Garcez, com o titular da Secretaria Estadual de Assistência Social, Beto Fantinel, para tratar das demandas decorrentes dos impactos das fortes chuvas de setembro no município gaúcho. O parlamentar, que segue acompanhando o processo de recuperação da cidade, destacou a importância de prestar atenção especial às áreas rurais, além do cadastramento, acompanhamento e assistência às famílias desabrigadas, bem como a distribuição de cestas básicas para os moradores da localidade.

Venda equivocada

Sofia Cavedon (PT) ocupou a tribuna da Assembleia nesta quinta-feira para protestar contra a concessão da Carris, realizada nesta semana pela prefeitura de Porto Alegre. A parlamentar apontou que a empresa Viamão Ltda., que arrematou a companhia pública, é amplamente criticada por usuários do transporte metropolitano, e criticou o que descreve como “política privatista” do prefeito Sebastião Melo. “É equivocado, vamos denunciar nos órgãos de controle e vamos reverter”, garante Sofia.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-163/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-10-06