Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de outubro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Recuperação do solo

O deputado Elton Weber (PSB) celebrou a decisão da Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS sobre a abertura de um edital para o Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo. Ao lado da Fetag/RS e sindicatos de trabalhadores rurais, o parlamentar esteve articulando junto ao Executivo estadual para garantir socorro aos agricultores impactados pelo ciclone de junho no Estado. Um total de até R$10 milhões será repassado para a recuperação de áreas cultiváveis em 26 municípios com perdas provocadas pelo incidente climático. “Esta foi uma construção coletiva do nosso gabinete, dos nossos sindicatos e da Fetag para auxiliar na recuperação da capacidade produtiva. Agora é muito importante que as prefeituras manifestem interesse, entreguem a documentação e o plano de trabalho para que o repasse se concretize e chegue no meio rural, no agricultor”, destaca Weber.

Projeto Libertar

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia apresenta na segunda-feira, ao lado da 29ª Delegacia de Polícia Regional de Camaquã, o lançamento do relatório do Projeto Libertar da Polícia Civil do RS. O documento concentra dados de março a setembro de 2023, apontando os resultados e encaminhamentos dos trabalhos da iniciativa, que esteve em 59 escolas encorajando vítimas de abuso sexual a romperem o silêncio e libertar-se dos ciclos de violência. O material deve propor ainda a discussão sobre o apoio para a instalação de unidades do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis nas regiões em que ainda não há este serviço.

Liberdade religiosa

O plenário da Assembleia gaúcha aprovou nesta semana a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, proposta pela deputada Eliana Bayer (Republicanos). O grupo visa atuar na promoção e desenvolvimento de iniciativas, projetos e debates voltados à garantia da liberdade religiosa, atuando no combate a situações de intolerância ou perseguição decorrente do credo, além de reforçar o princípio de Estado laico. “As liberdades religiosa e de crença são direitos fundamentais consagrados pela Constituição Brasileira de 1988, garantindo a todos os cidadãos o livre exercício de suas crenças e o direito de manifestá-las e exercê-las, seja de forma individual ou coletiva, em público ou no âmbito privado”, defende a deputada.

Memória negra

O deputado Matheus Gomes ministrou na quinta-feira uma aula pública ao lado da educadora Graziela Oliveira sobre “A memória negra das ruas de Porto Alegre”. O parlamentar levou estudantes da rede pública de Alvorada e da Capital para conhecerem trechos do Museu Percurso do Negro, além de promover o debate sobre o processo de escravização de pessoas negras. Historiador e mestre em História pela UFRGS, Matheus destacou ainda no encontro a importância de Ações Afirmativas, apontando aos jovens presentes que sua graduação somente foi possível graças a iniciativas do gênero. “Todos vocês, por serem estudantes de escola pública e por virem da periferia, têm uma vaga reservada na universidade. Foi uma conquista do movimento negro e vocês precisam lutar para chegar lá”, afirmou o deputado.

Turismo nas Missões

Uma comitiva da Associação dos Municípios das Missões, apoiada pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), apresentou nesta sexta-feira ao governo estadual um plano de desenvolvimento turístico para a região, integrado com atrações jesuíticas-guaranis da Argentina e Paraguai. No encontro com os secretários Beatriz Araújo, da Cultura, e Beto Fantinel, da Assistência Social, o grupo expôs sua expectativa de aumento da presença de turistas, a partir da criação de ações para que permaneçam mais tempo na região. Para avançar com a ideia, a entidade almeja investimentos dos governos estadual e federal de cerca de R$25 milhões, os quais serão aplicados ao longo de três anos na elaboração de ações de educação, cultura, preservação patrimonial e assistência social aos indígenas.

2023-10-07