Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 19 de outubro de 2023

(Foto: Reprodução Twitter)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Erradicação da fome

O presidente da Conab, Edegar Pretto, participa nesta quinta-feira da 8ª Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do RS + 1 na Assembleia gaúcha. Durante o evento, que neste ano aborda o tema “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade”, o líder da Companhia deve realizar a assinatura de contratos de projetos contemplados no Programa de Aquisição de Alimentos no RS, marcando os 20 anos da iniciativa e o Dia Mundial da Alimentação.

Marco da Educação

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB), entregou nesta quarta-feira ao governador Eduardo Leite um documento que reúne as sugestões dos seminários realizados durante o ano através do Movimento pela Educação. O material, elaborado com o apoio da professora Claudia Constin, do ex-ministro Rossieli Soares e de outros consultores, visa contribuir com a construção de uma política pública para a área, estabelecendo diretrizes, metas e indicadores para os próximos anos. Entre os principais itens propostos tem destaque a responsabilização dos municípios sobre a oferta de vagas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a adoção do turno integral no Ensino Médio Gaúcho e o fortalecimento da carreira docente no Estado.

Voz à Palestina

A deputada Laura Sito (PT) liderou nesta quarta-feira em Porto Alegre, ao lado do vereador Pedro Ruas (PSOL), o “Ato pela Paz – Dar voz à Palestina”. O movimento, integrado por lideranças partidárias e movimentos sociais, foi realizado na busca de evidenciar a ocupação violenta de Israel na Palestina há 75 anos, com profunda segregação. A parlamentar destaca que as condições de vida vividas pelo povo palestino durante o período foram extremamente difíceis. “A prova mais concreta é a construção do muro de 760km, que transformou este território em um grande campo de concentração e na maior prisão a céu aberto do mundo. Viver nessas condições é inaceitável, por isso queremos a paz e uma Palestina livre”, afirma a deputada.

Defesa do tabaco

Os deputados Edivilson Brum (MDB) e Marcus Vinícius (PP) entregaram nesta quarta-feira ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o relatório final da subcomissão em Defesa do Setor Produtivo do Tabaco e Acompanhamento da COP-10 na Assembleia gaúcha. O líder ministerial se comprometeu com os parlamentares gaúchos em defender a cadeia produtiva do tabaco durante as discussões do governo na Conferência das Partes da Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco. “Essa é uma notícia muito importante para o setor que enfrenta um momento de ataques à cultura que é um dos principais produtos de exportação do Rio Grande do Sul e do país”, afirma Edivilson Brum.

Saúde pulmonar

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular recebeu nesta quarta-feira um grupo de representantes de entidades médicas, o qual apresentou a minuta de projeto de lei para instituir o Dia Estadual da Saúde Pulmonar, a ser comemorado em 25 de setembro. O deputado Dr. Thiago Duarte (União), presidente do colegiado, se comprometeu em encaminhar a proposta ao processo de participação legislativa popular, com o colegiado no papel de autoria.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

