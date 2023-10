Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 31 de outubro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Denúncias encaminhadas

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos encaminhará para a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais as denúncias sobre casos de violência política de gênero relatados ao colegiado em audiência pública na sexta-feira. O grupo visa motivar ações em todo o país, com foco especial nas Câmaras de Vereadores em que vem ocorrendo o maior número de registros de desrespeito e ataques às mulheres legisladoras em seus espaços de manifestação pública. A reunião, promovida pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), encaminhou ainda a formação da Frente Parlamentar contra a violência política de gênero no RS pelo Parlamento gaúcho.

Coleta de dados

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) cumpriu uma série de agendas no sul do Estado na última semana, avançando com mais uma etapa da coleta de dados e discussões sobre o Relatório da Liberdade Econômica no RS. O parlamentar se reuniu junto à diretoria da Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço do Sul, conhecendo projetos desenvolvidos pela entidade no município, além de trabalhos de empreendedores locais. Lorenzoni participou ainda de encontros com lideranças políticas de Pelotas e Rio Grande, pautados com assuntos relacionados ao documento em produção.

Novo Ensino Médio

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputada Sofia Cavedon (PT), se reuniu nesta segunda-feira, ao lado de entidades estudantis, Cpers/Sindicato e representação da UFRGS, com a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira. A parlamentar realizou a entrega do pedido de suspensão da aplicação do cronograma do Novo Ensino Médio, revogando a organização dos itinerários formativos no RS. Sofia afirma que existe acordo no conteúdo, uma vez que a secretária disse concordar com a necessidade de ampliar a formação integral e cumprir o programa. “Ela colocou problemas burocráticos do tempo de Lei e resolução do Conselho Estadual de Educação. Afirmamos que não queremos por etapas e solicitamos fazer o processo todos juntos, Conselho, estudantes, Secretaria, Sindicato e Comissão de Educação para organizarmos o currículo para o ano que vem, a fim de que não se repita o que ocorreu ano passado e garantirmos uma grade curricular antecipada já com as mudanças necessárias”, destacou a deputada.

Incentivo à vitivinicultura

O deputado Guilherme Pasin (PP) apresentou nesta segunda-feira na sede da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves um projeto para estimular a produção de micro e pequenos produtores de vinho. O parlamentar propõe disponibilizar para vinícolas familiares, pequenas e médias vinícolas e agroindústrias um caminhão devidamente equipado com um envasador de vinho com capacidade para de higienização, engarrafamento e finalização com rótulo. Para viabilizar a estrutura, a qual já é utilizada em outros países que trabalham com o segmento, Pasin deve indicar uma emenda parlamentar no valor de R$750 mil, a qual foi simbolicamente entregue no encontro. “A tecnologia mantém a qualidade do vinho produzido, reduz os custos e aumenta a produção, especializando pequenas vinícolas. Isso gera competitividade ao produtor e incentiva o setor”, afirma o deputado.

Acompanhamento parlamentar

Parlamentares da Assembleia gaúcha seguem acompanhando as movimentações do acampamento do MST no município de Hulha Negra. O deputado Capitão Martim (Republicanos) foi até a cidade no final de semana para avaliar junto a produtores locais e lideranças políticas a atual situação do movimento, de modo a evitar invasões e atos de violência contra proprietários rurais. Ao lado do presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero na Câmara Federal, deputado Zucco (Republicanos-RS), o parlamentar defendeu a união de esforços contra o que chamou de “atos de terrorismo e manutenção da paz” no RS.

