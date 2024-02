Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 1 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Posse da Mesa

A Assembleia gaúcha realizou nesta quarta-feira a eleição e empossamento da Mesa Diretora que estará à frente da Casa durante o segundo ano da 56ª Legislatura. Eleito em chapa única, o deputado Adolfo Brito (PP) foi escolhido para a presidência do Legislativo, ao lado dos deputados Paparico Bacchi (PL) e Eliana Bayer (Republicanos), respectivamente eleitos como primeiro e segundo vice-presidente. A decisão de manter o grupo único de candidatos ocorre a partir de um acordo pluripartidário, o qual vem garantindo o revezamento da liderança do parlamento pelas quatro maiores bancadas partidárias.

Novo presidente

Em um discurso emocionado e composto por uma breve retrospectiva de sua trajetória na vida pública, além de inúmeros agradecimentos, o deputado Adolfo Brito (PP) realizou nesta quarta-feira o seu primeiro pronunciamento enquanto presidente da Assembleia gaúcha. O parlamentar anunciou a escolha do tema “reservação de água, irrigação e piscicultura” como prioridade do seu mandato, se comprometendo em agir junto às cidades do interior do RS para o enfrentamento das estiagens no território gaúcho. “Não queremos, de jeito nenhum, agredir o meio ambiente. Nós queremos viabilizar um projeto para que o pequeno agricultor possa contar na sua propriedade com um açude para irrigar sua produção no momento que São Pedro não mandar a chuva”, destacou Brito.

CPI da CEEE

A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia gaúcha para investigar a atuação da CEEE Equatorial e da RGE no RS está cada vez mais próxima de ser consolidada. A bancada do PT segue articulando para levar a CPI adiante no Legislativo, a qual conta também com o apoio manifestado de parlamentares da oposição de direita no Legislativo gaúcho. Quando questionado sobre o possível avanço do colegiado nesta quarta-feira, o novo presidente da Casa, Adolfo Brito (PP), afirmou que se receber um documento solicitando a sua implementação, determinará o andamento normal do processo.

CPI da CEEE II

O deputado Adão Pretto (PT) aproveitou a cerimônia de posse da Mesa Diretora no Parlamento gaúcho nesta quarta-feira para dialogar com colegas na busca de mais assinaturas para a criação da CPI da CEEE Equatorial e da RGE. O parlamentar defende o avanço da comissão frente ao que chama de “serviço de péssima qualidade” do abastecimento de energia no RS, o qual ele afirma que faz os consumidores do Estado de “reféns”. “Continuaremos fiscalizando e denunciando o não cumprimento dos serviços ao povo gaúcho”, afirma Pretto.

Mudanças climáticas

A deputada Delegada Nadine (PSDB) deve intensificar em 2024 os encontros da Frente Parlamentar para Debater e Acompanhar as Causas das Mudanças Climáticas no Estado, a qual preside na Assembleia. A parlamentar, que participou de recentes reuniões com a Aneel, Agergs e concessionárias de energia atuantes no RS, deve focar as discussões do grupo na mitigação de consequências dos eventos climáticos nos serviços públicos e apontar alternativas que previnam ou minimizem ao máximo transtornos futuros. “Vamos estabelecer um programa de suporte aos municípios, visando a elaboração ou revisão dos planos diretores de arborização”, adiantou Nadine.

Gabinete de Rua

Iniciando antecipadamente as atividades do mandato na Assembleia gaúcha em 2024, Eliana Bayer (Republicanos) retomou no último final de semana os roteiros do projeto Gabinete de Rua. Passando por Santa Rosa, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo, a deputada levou sua estrutura parlamentar para cidadãos da região das Missões de modo a ouvir suas demandas, sugestões e preocupações, sem a necessidade de deslocamento até o Parlamento gaúcho. A iniciativa visa estabelecer um canal direto de comunicação com a sociedade do Estado, estreitando laços entre a comunidade e o Legislativo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

