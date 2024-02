Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de fevereiro de 2024

(Foto: Rodrigo Rodrigues)

Investimento em infraestrutura

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Adolfo Brito (PP), integrou o time de painelistas do VII Fórum Rio Grande do Sul Novos Horizontes para o Desenvolvimento, realizado nesta quinta-feira, na SABA, em Atlântida, Xangri-lá (RS). Promovido pela Rede Pampa, o evento reuniu diferentes lideranças do RS para debater sobre as novas tecnologias e possibilidades disponíveis em prol do desenvolvimento econômico gaúcho e nacional, com atenção especial para o crescimento em âmbito público e privado. No evento, Brito defendeu a ampliação de investimento em obras de infraestrutura, com destaque para o avanço de estradas para escoamento da produção agrícola, além da disponibilização de energia de qualidade. “Todos nós sabemos das dificuldades que passamos. Na região Central, das últimas cinco safras, três foram frustradas. Assumo a responsabilidade de trabalhar pelo aumento da produção e da produtividade no campo”, destacou o parlamentar.

Discussão politizada

O deputado Felipe Camozzato (NOVO) defendeu nesta quinta-feira que a vacina para a Covid-19 em crianças não deve ser obrigatória. Ao comentar o posicionamento adotado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e por prefeitos catarinenses, os quais dispensaram a obrigatoriedade de imunização para matrículas na rede pública de ensino, o parlamentar afirmou que o assunto tem sido “muito politizado” sem necessidade. Camozzato afirma que a OMS não considera crianças saudáveis como integrantes de grupos de risco, e que, portanto, não se faz necessária a vacinação “compulsória”. “Felizmente, não estamos mais em meio a uma pandemia e não é mais razoável exercer esse autoritarismo. Precisamos proteger o direito dos pais, de tomar a melhor decisão junto com o médico de confiança sobre vacinar ou não a criança”, destaca o deputado.

Decisão dos pais

Rodrigo Lorenzoni (PL) se manifestou também contrariamente nesta quinta-feira à exigência de vacinação para o ingresso na rede pública de ensino, criticando a adoção do requisito no RS. O deputado estadual afirmou que ao exigir o cartão completo de imunização, o governador Eduardo Leite escolheu “tomar para si uma decisão que sempre foi dos pais”, e aproveitou a fala para elogiar a dispensa da condição em Minas Gerais e Santa Catarina. “Eduardo Leite retira dos pais, ao lado dos médicos, a liberdade para decidir se seus filhos devem ou não ser vacinados. Mais uma vez, ele se alinha a Lula e ao PT para tirar a nossa liberdade”, afirma Lorenzoni.

Aplicação da lei

O deputado Leonel Radde (PT) ocupou a tribuna do Parlamento gaúcho nesta quinta-feira para comentar sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. O parlamentar realizou a leitura de um resumo sobre a operação, destacando os crimes cometidos pelos alvos da ação, com destaque para a articulação de um golpe de estado. Radde afirma que inúmeras narrativas foram levantadas acerca de uma minuta golpista, elaborada com a participação de Bolsonaro, mas que agora os reais detalhes de toda a ação estão sob posse da PF, servindo de prova para encontrar criminosos e aplicar a lei.

