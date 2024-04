Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 1 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Celso Bender/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cada Gota Conta

O município de Sobradinho sediará no dia 26 de abril o encontro inaugural da série de simpósios do RS Sustentável: Cada Gota Conta, ação prioritária da gestão do deputado Adolfo Brito (PP) à frente da Assembleia gaúcha. A cidade foi escolhida durante a reunião de formação dos Grupos Executivos de Assessoramento e Debate do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Casa, na última semana, em preparação para o início das reuniões que o colegiado promoverá no interior do Estado, sobre temáticas de reservação de água, irrigação e piscicultura. “Nós vamos gestar uma política pública. O produto deve nascer de nosso debate, por isso precisamos da sociedade civil. E este produto será o marco legal”, afirma Cibele Lazzari, coordenadora do Fórum.

Terceiro Setor

A Assembleia gaúcha instala nesta semana a Frente Parlamentar de Apoio às Entidades Sociais do Terceiro Setor. O grupo de deputados, proposto por Neri, o Carteiro (PSDB), pretende avançar com ações para incentivar a formação de políticas direcionadas ao segmento, que inclui instituições as quais não integram o Estado nem o Mercado, como Organizações da Sociedade Civil. “Proponho, desde já, que nos dediquemos à elaboração de manuais e promoção da capacitação de lideranças que garantam responsabilidade, ética e respeito às normas no acesso a recursos compartilhados, à divulgação da legislação existente e ajustes eventualmente necessários à potencialização dos benefícios sociais, ao enriquecimento e fortalecimento das ferramentas de cidadania e democracia na composição das agendas políticas”, afirma o deputado.

Gratidão ao colégio

O deputado Capitão Martim (Republicanos) ocupará o período do Grande Expediente do plenário do Parlamento gaúcho na terça-feira para homenagear o Colégio Tiradentes, de Porto Alegre. Ex-aluno da instituição, o parlamentar afirma que a unidade de ensino oferece uma base educacional sólida a partir do rigor disciplinar e da excelência acadêmica como pilares fundamentais para o sucesso. “O Colégio Tiradentes foi mais do que uma escola para mim. Foi a base onde construí meus sonhos e valores”, destaca o parlamentar.

60 anos do golpe

A Assembleia gaúcha realiza nesta segunda-feira a abertura oficial de uma exposição fotográfica alusiva aos 60 anos da instauração do Regime Militar de 1964. Proposta pela bancada do PCdoB, em parceria com a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a mostra permanecerá aberta ao público no Espaço Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, até a próxima sexta-feira.

Abril Azul

A fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia gaúcha, segue iluminada de azul até o próximo dia 15 em alusão ao movimento Abril Azul: Mês de Debate e Conscientização sobre o Autismo. A ação simbólica, proposta pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), remete à campanha internacional que visa sensibilizar e orientar a população sobre a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-275/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-04-01