Por Bruno Laux | 29 de maio de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Bem-estar animal

O deputado Zé Nunes (PT) participou nesta terça-feira de uma reunião virtual com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária e das pastas estadual e federal do Meio Ambiente sobre o futuro dos animais recolhidos para os abrigos nas cidades gaúchas após as inundações. Acompanhado de entidades ligadas à causa animal, o parlamentar esteve dialogando sobre tratativas do Poder Público relacionadas aos quase 13 mil cães e gatos resgatados ao longo do mês de maio. Durante a reunião, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente se comprometeu a avançar com um plano urgente, de modo a viabilizar um destino adequado para todos os pets abrigados. “Nos colocamos à disposição e vamos acompanhar de perto para garantir que, assim como as pessoas, os animais também estejam contemplados na reconstrução do nosso RS”, afirma Zé.

Anistia solicitada

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Elton Weber (PSB), entregou nesta terça-feira ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, uma solicitação de anistia ou rebate para empréstimos e financiamentos do setor agropecuário do RS, impactado pela crise climática. O pedido inclui custeios e investimentos com vencimento entre maio de 2024 e dezembro de 2025, vinculados aos produtores atingidos pelas enchentes em municípios com calamidade ou emergência decretados. “A reconstrução do Estado depende e muito da sobrevivência e recuperação dos nossos agricultores, agroindústrias e cooperativas”, destaca Weber.

Bloqueio preocupante

O deputado Carlos Búrigo (MDB) articulou uma reunião nesta semana entre prefeitos da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste com representantes do Executivo estadual, para tratar de questões relacionadas às estradas na Serra Gaúcha. Ao lado das lideranças municipais, o parlamentar solicitou atenção ao vice-governador Gabriel Souza sobre o bloqueio total da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, o qual afirma que tem impactado no transporte da produção do Nordeste do estado e no deslocamento de pacientes e estudantes. “A recuperação da BR-470 vai levar tempo, o custo orçado é de R$500 milhões, e precisamos de alternativas mais rápidas”, defende Búrigo.

Crítica à importação

Contrário ao anúncio do governo federal sobre a importação de arroz do exterior para atender a demanda interna, o deputado Marcus Vinícius (PP) cobrou providências do Ministério da Agricultura sobre o assunto. O parlamentar afirma que a medida ignora aspectos cruciais da realidade atual da produção e distribuição do cereal, e pontua que, segundo o IRGA, 84,2% da safra gaúcha havia sido colhida antes das enchentes. “A alegação de desabastecimento não se sustenta quando analisamos os números concretos da produção. A importação do arroz está sendo feita sem base técnica, números e dados oficiais das entidades do setor”, afirma Marcus.

Apoio governamental

O deputado Joel Wilhelm (PP) aproveitou a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao RS nesta semana para solicitar apoio imediato do governo ao setor coureiro-calçadista do estado. O parlamentar pediu também atenção do Planalto ao reconhecimento de calamidade a todos os municípios gaúchos classificados desta forma pelo Executivo estadual. “O governo federal precisa ser ágil em socorrer as empresas calçadistas. Muitas famílias perderam tudo na nossa região. Não podem agora perder o emprego”, defende Joel.

