Por Bruno Laux | 12 de abril de 2023

Segurança nas escolas

A deputada Luciana Genro protocolou nesta terça-feira na Assembleia a instalação de uma Frente Parlamentar para tratar da prevenção da violência nas escolas. O requerimento contou com a assinatura de 23 parlamentares, e foi solicitado para discussão e enfrentamento do assunto, frente aos recentes casos de ataques às escolas no país. O grupo deve promover uma série de ações relacionadas ao mapeamento das violências anteriores, ao fornecimento de tratamento psicológico adequado à rede escolar e ao planejamento de uma melhor segurança nas instituições de ensino. A parlamentar destacou que a instalação da Frente foi sugerida por Aline Kerber, presidente de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia e especialista em Prevenção da Violência na Escola. “A violência é estrutural da nossa sociedade, e penetra nas escolas. Sabemos que há discussões nas redes sociais em que se faz apologia à violência, especialmente na Deep Web. Os jovens são alvo fácil do discurso extremista, violento, armamentista que só produz mais violência”, destacou Luciana.

Segurança nas escolas II

O assunto também foi tema de discussão da reunião da Comissão de Educação da Assembleia realizada nesta terça-feira. Diferentes entidades estudantis e movimentos sociais participaram da sessão e entregaram à presidente do colegiado, deputada Sofia Cavedon (PT), uma carta intitulada “Por uma escola democrática e acolhedora”. O documento concentra uma série de reivindicações e sugestões, cobrando iniciativas do governo estadual para combater todas as formas de violência, opressão, discriminação e intolerância nas instituições de ensino. Além disso, as entidades solicitam ainda o cumprimento da lei que assegura a presença de psicólogos e assistentes sociais nos locais. Cavedon destacou que atualmente o Estado não possui receita pronta para o enfrentamento do problema em questão, mas que o ponto de partida é o fortalecimento de um ambiente democrático e o auxílio de profissionais capacitados para a prevenção e a gestão adequada de ameaças e conflitos.

Superlotação dos hospitais

Luciano Silveira (MDB) utilizou da tribuna da Assembleia nesta terça-feira para tratar da lotação das emergências nos hospitais gaúchos. O deputado destacou que os hospitais de emergência de Porto Alegre se encontram atualmente com 200% de lotação e solicitou aos entes federados brasileiros uma tomada de ações para solucionar a questão. Luciano sugere como alternativa à questão alterar a regionalização do atendimento à saúde, desenvolvendo ações como a transferência de parte dos serviços oncológicos da Capital para a região litorânea gaúcha, fornecendo uma melhor estrutura para os serviços especializados na região. “O Litoral é a região que mais cresce no estado e necessita urgentemente destes serviços especializados, entre outros. Afinal, o Estado deve entregar serviços que cuidem das pessoas.”

Defasagem na polícia

Leonel Radde (PT) apresentou na Assembleia uma série de dados que apontam a defasagem do efetivo da Brigada Militar e agentes penitenciários no RS. O parlamentar afirmou nesta terça-feira que atualmente o Estado demanda uma média de 15 mil policiais, mas que a atual previsão do governo estadual é de incorporar menos de um policial militar por município até 2024. Em relação ao sistema penal, Radde destaca que atualmente existe uma proporção de um agente penitenciário para 150 detentos, enquanto o ideal seria de um agente para cada cinco presos.

Saúde Mental

A abordagem da temática de cuidados com a saúde mental da população e a quebra do tabu relacionado ao assunto foi defendida na tribuna por Issur Koch (PP). O deputado aponta que ainda existe muito preconceito em torno do tema, e que a discussão se faz necessária para solução de problemas relacionados ao assunto. “Existe no sistema de saúde o atendimento para saúde mental e, assim como se procura um médico por causa de um joelho machucado, deve-se procurar o atendimento à saúde mental. Precisamos discutir com seriedade este tema”.

Defesa da Erva-mate

A Mesa Diretora da Assembleia aprovou o requerimento de instalação da Frente Parlamentar da Erva-Mate, apresentado pelo deputado Paparico Bacchi (PL). A solicitação, apoiada por 21 parlamentares, teve o início de suas atividades autorizado pelo presidente da Casa, Vilmar Zanchin (MDB), e irá promover o desenvolvimento da cadeia produtiva em conjunto com os produtores rurais e as 236 ervateiras gaúchas.

