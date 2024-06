Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de junho de 2024

(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Isenção estendida

A deputada Patrícia Alba (MDB) solicitou ao Executivo estadual e à presidência da Corsan que a medida que isenta as tarifas de água vinculadas à companhia para os atingidos pelas enchentes seja estendida de 60 para, pelo menos, 90 dias. A parlamentar afirma que o prazo é minimamente razoável para que a população gaúcha realize a limpeza de tudo aquilo que poderá ser recuperado após as águas terem baixado. “A Corsan, agora concedida à iniciativa privada, pode dar mais esta mensagem de alento àqueles que viram suas casas sendo tomadas pela água e pela lama em maio. Mais do que abdicar dos ganhos, é demonstrar com atitudes que podemos contar com a AEGEA”, defende Patrícia.

Impactos na mobilidade

Frente aos impactos da catástrofe climática na mobilidade urbana do RS, o deputado Professor Bonatto (PSDB) se reuniu na última semana com o vice-governador Gabriel Souza para dialogar sobre os reflexos da crise no transporte público coletivo do estado. Presidente da Frente Parlamentar dos Caminhos para Melhorar o Transporte Público Metropolitano, o parlamentar sinalizou ao líder estadual que, em função da série de linhas de ônibus suspensas e trajetos modificados, houve uma diminuição significativa de passageiros e, consequentemente, uma ampla queda na arrecadação pelas transportadoras. “Em tempos normais já é desafiadora a rotina de quem depende exclusivamente do transporte coletivo, em uma situação de catástrofe fica ainda mais difícil e precisamos estar atentos para garantir a qualidade dos serviços”, pontua Bonatto.

Impactos na mobilidade II

O vice-governador Gabriel Souza comunicou ao deputado Professor Bonatto que o Executivo gaúcho deve encaminhar à Assembleia Legislativa nos próximos dias um projeto de lei que autoriza o governo a subsidiar, com cerca de R$26 milhões, as empresas de transporte coletivo do RS. A medida visa evitar o aumento do valor das passagens aos usuários e garantir a sustentabilidade das companhias.

Parque Nacional

A Comissão de Agricultura do Parlamento gaúcho realizará uma audiência pública para tratar da criação do Parque Nacional Marinho de Albardão e seus reflexos na economia da região Sul do Estado, especialmente em relação à pesca. Proposta pelo deputado Edivilson Brum (MDB), a discussão deve abordar os impactos de um decreto e uma portaria, ambos do Ministério do Meio Ambiente, que indicam a área de 220 quilômetros de praia, entre Rio Grande e Chuí, encravada na costa do município de Santa Vitória do Palmar, como prioritária para conservação.

Atenção à ONG

O deputado Sergio Peres (Republicanos) acolheu na última semana uma série de demandas do grupo de apoio “Viva o Doce Prazer de Viver”, voltado à recuperação de pacientes da região de Bagé que sofreram Acidente Vascular Cerebral e outras patologias. A ONG solicitou a ajuda do parlamentar para a ampliação das salas e modernização dos equipamentos do local, o qual tem sua estrutura montada a partir de doações da comunidade. “A aquisição de aparelhos vai se refletir no desempenho do tratamento e na melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes, além de possibilitar a ampliação do número de atendimentos, diminuindo as filas de espera para essas especialidades”, afirma Cássio Biaggi, diretor da organização.

2024-06-10