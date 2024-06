Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 17 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Defesa da cultura

O Parlamento gaúcho realiza nesta segunda-feira o ato de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Proposto pelo deputado Leonel Radde (PT), o colegiado visa oferecer um espaço de diálogos e debates para as multiplicidades do setor cultural gaúcho, visando construir coletivamente políticas públicas, estratégias de fomento e estímulo a projetos. O grupo deve acompanhar e apoiar ações voltadas ao segmento, empenhando esforços na busca de soluções e caminhos para que essas políticas alcancem os resultados desejados. “A cultura tem grande importância na geração de empregos diretos e indiretos, com grande impacto na economia, representando uma grande parcela do PIB”, pontua Radde.

Recuperação da economia

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) esteve na Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul na última semana, onde se reuniu com dirigentes da entidade, do Sindicato do Comércio Varejista e do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do município. O parlamentar apresentou aos empreendedores o “Programa de Recuperação da Economia do RS” após as enchentes de maio de 2024 e falou sobre as ações das frentes parlamentares que lidera e que tratam de liberdade econômica, redução da carga tributária, empreendedorismo, desburocratização e livre mercado. “Nós vamos seguir cobrando do governo do estado e principalmente do governo federal programas robustos de apoio. Para a reestruturação daqueles empreendedores que tudo perderam no campo e na cidade. E também programas fortes e reais que apoiem aqueles que não foram afetados pelas águas, mas estão tendo dificuldade de comercializar os seus produtos”, pontuou Lorenzoni.

Festival solidário

O Sarau do Solar da Assembleia gaúcha e a Secretaria Estadual de Cultura promovem nesta semana, entre os dias 19 e 23, o Festival de Música Colaborativo, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O evento será realizado para arrecadar donativos e dinheiro ao PIX do Coletivo RS Música Urgente, voltado aos músicos e trabalhadores do setor que sofreram perdas com as enchentes. O evento reunirá dezenas de artistas, os quais apresentarão diferentes espetáculos durante as cinco noites.

Obras iniciadas

O deputado Edivilson Brum (MDB) celebrou nas redes sociais a assinatura da ordem de início das obras de reconstrução de um trecho da ERS-129, em Muçum, que desmoronou após as chuvas no Vale do Taquari. Ao lado do governador Eduardo Leite, o parlamentar anunciou a abertura dos trabalhos no local, os quais serão realizados pela EGR com um investimento de R$8,84 milhões. “Parabenizo o Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, por essa importante conquista para o estado neste momento de reconstrução”, destacou Edivilson.

Direitos do consumidor

O presidente da Comissão de Direito do Consumidor na Assembleia gaúcha, Dr. Thiago Duarte (União) se reuniu na última semana com representantes da Senacon, da ANEEL, do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, do MPRS, da Defensoria Pública do RS e do Procon de Porto Alegre, para dialogar sobre os direitos dos consumidores no pós-crise climática no RS. As entidades abordaram, dentre outros assuntos, questões relacionadas à necessidade de isenção das contas de energia para as vítimas das enchentes e da criação de um plano de reparo para postes e relógios danificados. Tiveram destaque também as preocupações dos consumidores do setor de eventos, os quais, segundo o deputado, não devem ser prejudicados pelos cancelamentos decorrentes da catástrofe.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

