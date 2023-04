Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 13 de abril de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Demandas à Brasília

O presidente do parlamento gaúcho, Vilmar Zanchin (MDB), juntamente com o deputado Valdeci Oliveira (PT), esteve em Brasília nesta quarta-feira, onde entregou um ofício ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, destacando três obras prioritárias na metade norte do Estado. As obras apresentadas se referem à pavimentação de parte da Rodovia Transbrasiliana, que liga Passo Fundo a Erechim, da duplicação da parte urbana da BR-285, entre o acesso à Universidade de Passo Fundo e a ligação com a ERS-324, e à conclusão do projeto técnico para o acesso asfáltico entre André da Rocha e Lagoa Vermelha, na BR-470. Além disso, foi solicitada ainda atenção à construção da Ponte do Guarita, que foi mencionada pelo governador Eduardo Leite durante uma reunião com o ministro dos transportes, Renan Filho, no início da semana. Zanchin afirma que a entrega do ofício ocorre em função da região Norte gaúcha ter ficado de fora das obras recentemente anunciadas pelo governo Federal para dar maior celeridade no RS.

Demandas à Brasília II

Durante a viagem à Capital Federal, Valdeci Oliveira esteve também apresentando demandas da educação gaúcha a Paulo Pimenta. O parlamentar reforçou a solicitação da criação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, em Santa Maria, que já havia discutido anteriormente com a atual diretora de Políticas e Regulação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, professora Carla Jardim. A ideia foi acolhida por Paulo Pimenta, que se mostrou favorável ao assunto. “Vamos continuar na mobilização e aproveitar que tanto o ministro Pimenta como Carla Jardim são entusiastas da ideia. E temos uma conjuntura favorável, onde o governo não renega a ciência nem o conhecimento e trabalha pela ampliação do acesso da população ao ensino e à formação”, analisou Valdeci.

Abstenção ideológica

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) cobrou manifestação da Secretaria Estadual de Educação sobre o caso do professor Flávio Gabardo, do município de Jacutinga, que foi afastado do trabalho e impedido de acessar a escola onde atuava após proferir uma declaração racista contra as regiões Norte e Nordeste do país durante uma entrevista em um programa de rádio local. De acordo com Victorino, o professor estaria apenas reproduzindo o texto do artigo de um jornalista de São Paulo. Durante a fala ele mencionou ainda um vídeo que circula na Internet, no qual uma professora de São Leopoldo fala o que o parlamentar descreve como “absurdos” sobre a guerra na Ucrânia, deste modo desrespeitando a liturgia do cargo. A partir dos dois exemplos, Victorino defendeu que professores se abstenham de manifestações político-ideológicas, de esquerda ou de direita, na sala de aula, e insistiu para que a Secretaria de Educação apresente diretrizes sobre o tema.

Desarquivamento de propostas

O deputado Elton Weber (PSB) protocolou nesta quarta-feira na Assembleia um Projeto de Resolução o qual determina que toda proposição da Casa desarquivada pelo autor após sua reeleição retome a tramitação no estágio em que se encontrava na legislatura anterior. A definição busca alterar o processo de análise dos projetos desarquivados, que atualmente retorna à estaca zero quando retomado. Weber afirma que não considera o sistema justo, uma vez que anula as decisões dos legisladores anteriores, tomadas no exercício do mandato, além de prejudicar a sociedade ao tornar ainda mais lenta a decisão final sobre os temas, gerando ainda custos desnecessários com a repetição do processo de análise e votação em comissões até a deliberação em Plenário.

Reajuste para todos

Luciana Genro (PSOL) solicitou um pedido de vista dos projetos de lei relacionados ao reajuste de 18% para juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros do Tribunal de Contas, promotores e procuradores do Ministério Público e defensores da Defensoria Pública. A solicitação de maior tempo de análise da questão pela Comissão de Constituição e Justiça foi realizada durante reunião do colegiado nesta terça-feira, com a justificativa de que se faz necessário um índice de reposição justo também para os servidores destes poderes. As propostas que estão sendo analisadas pela Comissão não incluem os profissionais nas medidas de reajuste salarial.

Parceria na saúde

No Grande Expediente desta quarta-feira o deputado Joel Wilhelm (PP) utilizou da tribuna para falar sobre o serviço de Referência de Traumatologia de Alta Complexidade para as Regiões 6 e 7 de Saúde. Ele apontou uma série de ações do governo do Estado em municípios da região, salientando ainda investimentos que ainda serão realizados pelo Executivo. Wilheim destacou que se sabe que é necessário realizar um diagnóstico do que ainda deve ser melhorado na área, destacando que acredita na construção deste processo juntamente da Secretaria Estadual de Saúde. “Saúde se faz em parceria”, destacou o parlamentar.

