Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de junho de 2024

Representantes da comunidade migrante do RS entregaram ao deputado Sergio Peres (Republicanos) uma série de demandas das famílias do grupo populacional que foram prejudicadas pelas inundações de maio. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Demandas dos migrantes

Representantes da comunidade migrante do RS entregaram nesta semana ao deputado Sergio Peres (Republicanos) uma série de demandas das famílias do grupo populacional que foram prejudicadas pelas inundações de maio. A comitiva solicitou apoio do parlamentar para a implantação de dois abrigos humanitários de passagem, respectivamente, em Lajeado e Porto Alegre, os quais contemplem um centro de referência especializado e sede do Fórum Estadual de Migrantes. Ao acolher as solicitações, Peres se comprometeu em intermediar junto ao Executivo estadual o avanço dos espaços, além de propor matérias no Legislativo em atenção às reivindicações da população migrante.

Agropecuária sustentável

A Comissão de Agricultura do Legislativo gaúcho aprovou nesta quinta-feira o parecer favorável ao projeto de lei que institui a Política Estadual de Fomento à Agropecuária Regenerativa, Biológica e Sustentável no RS. O deputado Adão Pretto Filho (PT), autor do texto, afirma que a medida deve fornecer atenção especial ao cuidado com o meio ambiente, a partir de alternativas sustentáveis, assim como à possibilidade de oferecer autonomia e renda ao agricultor e ao cuidado com a saúde dos consumidores e produtores. “Essa é uma conquista que merece ser celebrada, pois estamos trilhando o caminho para uma alimentação mais consciente, agroecológica e acessível para todos”, destaca Pretto.

Posicionamento contrário

A deputada Delegada Nadine (PSDB) se manifestou nesta quinta-feira, no plenário da Assembleia gaúcha, contra o projeto em tramitação no Legislativo Federal que equipara a prática do aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. A parlamentar, a qual destaca que é católica e contra o aborto de forma indiscriminada, afirma que a discussão é “mais política do que prática”, e pontua que o Brasil não está preparado para a proposta, uma vez que a maioria dos casos de violência sexual ocorrem contra crianças e adolescentes de até 14 anos. Nadine defende que, primeiramente, é preciso tratar de condições de acolher as mulheres estupradas e de políticas públicas para o abortamento legal.

Aeroporto em pauta

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia gaúcha aprovou nesta quinta-feira um pedido de audiência pública para ouvir a concessionária Fraport e conferir o cronograma da recuperação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A discussão ocorre a partir de iniciativa do deputado Delegado Zucco (Republicanos), seguida por pedido dos deputados Miguel Rossetto (PT) e Stela Farias (PT), frente ao significativo impacto do fechamento temporário do terminal aeroviário para o RS. “A empresa concessionária tem responsabilidades com o Rio Grande do Sul. A Fraport anunciou pela imprensa que poderia até mesmo deixar o Estado. Precisamos garantir que os serviços, tão essenciais para os gaúchos, sigam sendo prestados”, defende Zucco.

Turismo em Viamão

O deputado Professor Bonatto (PSDB) participou nesta quinta-feira de uma reunião com empresários e representantes da secretaria de Turismo de Viamão. Autor de uma emenda de R$150 mil para a sinalização turística no município, o parlamentar dialogou com as lideranças locais sobre ações e medidas voltadas ao fortalecimento do setor, frente ao amplo número de destinos históricos, naturais e culturais da cidade. “O turismo foi fortemente impactado pela catástrofe que assolou o nosso estado. Precisamos, através das potencialidades de Viamão, dos grandes negócios e projetos que temos aqui, fortalecer esse setor, incentivar os turistas e os empreendedores”, destaca Bonatto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

