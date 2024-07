Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de julho de 2024

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), realizou nessa segunda-feira (1º) uma visita ao Teatro Dante Barone, no Palácio Farroupilha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Teatro em reforma

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), realizou nesta segunda-feira uma visita ao Teatro Dante Barone, no Palácio Farroupilha, que está sendo submetido a uma série de reformas. O espaço, utilizado para seminários e espetáculos na Casa Legislativa, ficará fechado até o final de 2025 para a execução das alterações estruturais, viabilizadas a partir do investimento de R$23 milhões. “Estamos dando um passo importante para a comunidade. O Dante é palco na área da cultura e da política, e um moderno espaço será entregue à população”, destacou Brito.

Política insuficiente

O deputado Leonel Radde (PT) criticou nesta segunda-feira a falta de política permanente em Porto Alegre para a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas no RS. Apesar de reconhecer a disponibilização de cerca de 272 vagas em albergues do município nos dias abaixo de 5ºC, o parlamentar destaca que cerca de 4,9 mil pessoas vivem nas ruas da Capital. “A gestão higienista de Melo não tem uma política permanente para estes cidadãos, não podemos esquecer das 11 mortes na Pousada Garoa, rede de pousadas conveniada à Prefeitura que pegou fogo devido às péssimas condições estruturais oferecidas aos moradores”, pontua Radde.

Futuro do aeroporto

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia gaúcha se reuniu nesta semana para dialogar sobre o destino do Aeroporto de Santo Ângelo. Proposto pelo deputado Miguel Rossetto (PT), o encontro abordou as possibilidades de federalização ou concessão do terminal para a iniciativa privada e resultou no início de um processo de diálogo com o governo gaúcho para definir o que será feito do local. Além de articular com secretários e com lideranças da Infraero, a comissão poderá acionar o governador Eduardo Leite para tratar da questão.

Musicoterapia no RS

O deputado estadual Issur Koch (PP) vem articulando pelo avanço de um projeto de lei de sua autoria que inclui a profissão de Musicoterapeuta no quadro geral de colaboradores do Estado. O parlamentar defende a contribuição dos profissionais do ramo, regulamentados pela Legislação federal, na melhora direta e indireta na saúde de pacientes com as mais variadas condições. “Esse é um passo importante para proporcionar um cuidado integral e humanizado para pacientes e familiares em diversas instituições que realizam atendimento especial para crianças, adultos e idosos, bem como suas famílias”, destaca Issur.

Polinizar Cidades

A Comissão de Assuntos Municipais do Legislativo gaúcho aprovou o projeto de lei do deputado Sergio Peres (Republicanos) que institui o Programa Polinizar Cidades no RS. A iniciativa propõe divulgar a criação e conservação de abelhas nativas sem ferrão no estado e a instalação de meliponários em escolas, hortas comunitárias, praças, zoológicos e em outros espaços verdes localizados nas áreas urbanas dos municípios gaúchos. O texto prevê ainda uma série de parcerias e convênios para o fornecimento de caixas de criação racional e enxames da espécie, dentre outras ações. “Criação de abelhas-sem-ferrão é alternativa de renda ao produtor rural, é desenvolvimento econômico para o nosso Estado e é saúde na mesa dos gaúchos”, destaca Peres.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

