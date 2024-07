Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 6 de julho de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Potencial turístico

O deputado Guilherme Pasin (PP) celebrou nas redes sociais o lançamento da Rota dos Capitéis – Caminhos da Imigração e da Fé, recentemente apresentada na Serra Gaúcha. O parlamentar destaca que além de consolidar os roteiros tradicionais, a nova rota vai estimular o desenvolvimento da atividade turística nos dez municípios que a integram, cooperando com o movimento de reconstrução do RS. “Tenho certeza de que em pouco tempo será uma rota turística reconhecida, pois é a união daquilo que já faz sucesso no turismo da nossa região: a cultura, a fé, o enoturismo, o vinho e a boa gastronomia, tudo isso aliado a paisagens deslumbrantes”, destaca Pasin.

Avaliação de falhas

A Frente Parlamentar das Águas da Assembleia gaúcha promoverá uma audiência pública na próxima segunda-feira para discutir sobre o Sistema de Proteção contra as cheias na Região Metropolitana de Porto Alegre. O encontro deve reunir prefeitos e operadores do sistema para avaliar as falhas e necessidade de adequação dos diques de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, identificadas durante as enchentes de maio. “O RS hoje é um epicentro dos efeitos das mudanças climáticas e o estado não está preparado para isso, como temos visto de forma cada vez mais frequente, intensa e extrema. Precisamos proteger as pessoas, as cidades e a natureza; ela não é nossa inimiga, ela precisa ser entendida para ser protegida também”, pontua Miguel Rossetto (PT), presidente do grupo.

Turismo nas Missões

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios das Missões na Assembleia gaúcha, Eduardo Loureiro (PDT), celebrou nas redes sociais a confirmação do governador Eduardo Leite sobre a efetivação do Programa Pró-Missões de incentivo ao turismo. O deputado representou o Parlamento estadual na inauguração do Museu Histórico das Missões, em Santo Ângelo (RS), nesta sexta-feira, onde o líder do Executivo gaúcho anunciou o avanço da iniciativa. Loureiro pontua que “muitos avanços já aconteceram na região, como obras de infraestrutura, que ajudam a impulsionar o turismo, mas que o compromisso firmado pelo governador de efetivar um arrojado programa de incentivo nesta área é muito relevante”.

Pagamento atrasado

A deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício nesta semana ao Comando-Geral de Bombeiros Militar do RS cobrando sobre o atraso do pagamento devido aos bombeiros que retornaram à ativa por meio do Programa Mais Efetivo. O gabinete da parlamentar recebeu relatos de que os servidores voltaram à corporação em 22 de maio de 2024, mas que, até o momento, o vínculo não consta nos sistemas devidos, atrasando o repasse salarial. Os agentes afirmam ainda que, apesar de diversas tentativas de contato para resolver a situação, não obtiveram retorno da instituição militar. “Essa ausência de informações concretas causa extrema angústia, as pessoas precisam pagar suas contas, sustentar suas famílias e sequer sabem quanto e quando receberão seus direitos”, destaca Luciana Genro.

Julho Âmbar

A fachada do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, segue iluminada na cor laranja até este domingo em alusão à Semana Estadual de Conscientização Sobre a Causa do Luto Parental. A ação simbólica, proposta pela deputada Patrícia Alba (MDB), ocorre na esteira da campanha “Julho Âmbar”, que visa fomentar o diálogo sobre o luto parental, rompendo estereótipos e preconceitos, além de incentivar o avanço de políticas públicas relacionadas à temática.

