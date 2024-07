Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 18 de julho de 2024

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Obras escolares

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), apresentou nesta semana o relatório do Monitoramento das Obras Escolares do 1º semestre de 2024. Além das atualizações sobre a situação das entidades de ensino no RS com relação a obras e recursos humanos, a edição expôs informações a respeito do Plano de Prevenção Contra Incêndios, quadras e espaços esportivos, bibliotecas, cozinhas e refeitórios escolares. A parlamentar relatou que, na primeira metade do ano, de um total de 1,5 mil demandas por obras nas 483 escolas, apenas 42 foram iniciadas e 109 concluídas. “A isso se soma a falta de recursos humanos, professores, principalmente em matemática, educação física e inglês. Hoje estão parcialmente abertas 55% de 526 escolas do estado e mais de 1.500 escolas do município danificadas”, afirma Sofia.

Homenagem aos imigrantes

O deputado Elton Weber (PSB) ocupou o Grande Expediente Especial da Assembleia gaúcha nesta semana para homenagear os 200 anos da imigração alemã no Brasil, a serem celebrados no dia 25 de julho. Em pronunciamento no plenário, o parlamentar destacou o legado dos imigrantes alemães para a construção do país e do RS, enfatizando a importância do exemplo de força, trabalho e resiliência dos pioneiros para o movimento de recuperação do território gaúcho no pós-enchentes. Ao comentar sobre as contribuições dos alemães para o estado, Weber mencionou o papel fundamental dos pioneiros para criação do cooperativismo, da agricultura familiar, de empresas de setores como o coureiro-calçadista.

Homenagem aos imigrantes II

O Espaço Deputado Carlos Santos, no térreo do Palácio Farroupilha, recebe nesta semana a exposição “Jornada para o Brasil: História das migrações de povos da língua alemã”. Cedida pelo Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre e articulada pelo deputado Elton Weber (PSB), a mostra reúne 30 banners, com imagens, reprodução de documentos e textos, os quais relatam a trajetória dos imigrantes alemães que chegaram ao território brasileiro.

Reorganização de serviços

O plenário do Legislativo estadual validou nesta semana o projeto de lei do Poder Judiciário que cria e reorganiza serventias extrajudiciais em diversos municípios do RS e avança com outras providências. Aprovada com 44 votos favoráveis, a medida, voltada à instalação e reorganização de Serviços Notariais e Registrais nas cidades, deve contemplar locais como Capivari do Sul, Guaporé, Arroio do Sal e mais 31 municípios gaúchos.

Ausência frequente

O deputado Capitão Martim (Republicanos) criticou a ausência da Portos RS na audiência pública realizada nesta semana na Comissão de Economia da Assembleia gaúcha para debater a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Desassoreamento de Corpos Hídricos. Defensor do avanço de políticas públicas eficientes e continuadas para o manejo e conservação dos recursos hídricos, o parlamentar destacou a reiterada ausência da entidade para tratar de assuntos de relevância para o Estado. “Encaminhei diversos ofícios que não são respondidos. Quero saber onde estão as dragas do Estado, quando foram as últimas operações e dados sobre as batimetrias realizadas. Ninguém recebeu o resultado dos trabalhos. Gostaria que convocasse o presidente da Portos RS para esclarecimentos”, afirmou Martim.

