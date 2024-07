Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 19 de julho de 2024

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Precariedade no Irga

A deputada Luciana Genro (PSOL) cobrou providências da presidência do Instituto Rio Grandense do Arroz sobre a falta de limpeza do local e o fato de os próprios servidores terem sido chamados para auxiliar no descarte de materiais danificados após as enchentes. As denúncias foram encaminhadas ao gabinete da parlamentar por servidores do órgão estadual, os quais relataram estarem sendo submetidos a situação precária de trabalho desde os eventos da recente catástrofe climática no RS. “Os servidores relatam que há muita lama, destroços, proliferação de ratos, mau funcionamento dos sistemas de ar e de ventilação. Então é uma situação totalmente precária, à qual ninguém deveria ser submetido”, aponta Luciana Genro.

Problemas de transporte

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia gaúcha reuniu-se nesta semana para dialogar sobre a ampliação dos serviços de transporte metropolitano para atendimento aos usuários da Região Metropolitana que precisam se deslocar à capital no cenário pós-enchente. A deputada Laura Sito (PT), proponente da audiência, expôs relatos recolhidos junto aos usuários nos principais pontos de embarque, os quais reclamam de horários reduzidos, longo tempo de espera nas paradas e ônibus lotados. “Nos deparamos, de um lado, com a incapacidade do Poder Público estadual de dar as respostas que a população necessita, já que não conta mais com um órgão estruturado de planejamento. E, de outro, com os trabalhadores que perderam tudo e agora temem perder seus empregos também, em virtude de impossibilidades de deslocamento”, denunciou Laura.

Penalização financeira

Na esteira da decisão do STF que descriminalizou o porte de 40 gramas de maconha para uso individual, o deputado Delegado Zucco (Republicanos) apresentou um projeto de lei para multar pessoas flagradas utilizando a substância em locais públicos. O parlamentar sugere a aplicação de penalização financeira estipulada em um salário mínimo, com multiplicador para reincidentes, destinando o valor arrecadado ao Fundo Estadual sobre Drogas e para a realização de políticas públicas de prevenção ao uso de substâncias ilícitas.

Busca pelo conflito

O deputado Miguel Rossetto (PT) criticou nesta semana as recentes manifestações do governador Eduardo Leite na imprensa, nas quais o líder estadual nega as ações e investimentos do governo Lula no RS. O parlamentar afirma que a atitude do chefe do Executivo gaúcho na “busca pelo conflito” com o governo federal é equivocada e injusta frente a todos os repasses realizados por determinação do presidente Lula desde o início da catástrofe climática. “O governador erra na escolha. Abre conflito inclusive com prefeitos e prefeitas do estado e essa é uma linha equivocada no momento em que o nosso estado precisa de integração e união no enfrentamento das consequências brutais da crise da tragédia climática que vivemos”, pontua Rossetto.

Coleta de donativos

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, segue com um ponto de coleta de donativos para os desabrigados pelas enchentes no RS. Doações de itens de primeira necessidade, como água, artigos de limpeza e higiene pessoal, podem ser entregues na entrada principal do edifício, para serem repassadas à Defesa Civil do RS.

2024-07-19