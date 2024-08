Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

MP insuficiente

O deputado Marcus Vinícius (Progressistas) recebeu com uma série de críticas a Medida Provisória publicada nesta semana pelo governo federal para fornecer apoio aos produtores rurais do RS. O parlamentar descreve o texto como um “guarda-chuva furado” que não atende às reais necessidades do setor agropecuário, destacando que os critérios estabelecidos pela proposta são pouco abrangentes. Marcus pontua que a MP retarda a implantação de novas lavouras ao limitar seus efeitos às cheias de abril e maio deste ano, desconsiderando que o endividamento dos produtores decorre de temporadas recentes frustradas por estiagens. “O pedido era por uma nova linha de crédito com juros reduzidos a 3%, com um prazo de pagamento de 15 anos e dois anos de carência. No entanto, a medida publicada é carregada de burocracia, exige validação de laudos por conselhos que ainda nem mesmo existem e não oferece equalização para as operações originalmente contratadas com recursos livres, que são a realidade da maioria dos produtores”, pontua Marcus.

Em recuperação

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (Progressistas) afirmou nas redes sociais que está em “recuperação lenta” após uma internação hospitalar. O deputado relatou em uma postagem que foi recentemente hospitalizado após um episódio de pneumonia bacteriana e derrame no pulmão, que o levou à perda de 10 quilos. “Agora, tratamento forte e busca de reabilitação. Algumas restrições. Contudo, força e fé”, destacou Brito.

Turismo em pauta

O deputado Pepe Vargas (PT) conduziu nesta semana uma audiência pública em Cambará do Sul para dialogar sobre o turismo e a economia na região dos Aparados da Serra Gaúcha. O encontro, integrado por empreendedores, representantes turísticos, agentes políticos e membros da comunidade, teve como foco principal a situação da cidade após a concessão do Parque Nacional de Aparados da Serra à iniciativa privada. Empresários locais relatam que os valores cobrados pela concessionária responsável pelo espaço, somados à falta de investimento em infraestrutura, tem reduzido o número de turistas na cidade. Após a reunião, o parlamentar se comprometeu em buscar o apoio da bancada federal para discutir um aditivo ao contrato de concessão do parque. “Precisamos que seja rápido, porque a situação como está hoje é dramática para a comunidade”, afirma Pepe.

Livro dos Heróis

Com o objetivo de homenagear figuras que contribuíram para a defesa, construção ou progresso do RS, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou no Parlamento gaúcho uma proposta de criação do Livro dos Heróis e Heroínas do Estado. A instituição do registro visa reconhecer de modo formal e duradouro os cidadãos que, através de suas ações, deixaram um legado significativo para a sociedade gaúcha. “O registro oficial desses cidadãos serve não apenas como um tributo, mas também como uma fonte de inspiração para as gerações futuras, por meio do reconhecimento público valoriza-se o espírito de dedicação e sacrifício dos que contribuíram para o bem-estar e o desenvolvimento do RS”, defende Victorino.

Mérito Farroupilha

A Assembleia gaúcha entregará na próxima semana a Medalha do Mérito Farroupilha ao escritor Jeferson Tenório, autor do livro “O Avesso da Pele”. A deputada Luciana Genro (PSOL), proponente da honraria, destaca o trabalho do homenageado na abordagem de temas de relevância, como o racismo e suas consequências, principalmente para a juventude negra. “‘O Avesso da Pele’ trata sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude, abordando temas fundamentais para a sociedade contemporânea. O livro sofreu diversas tentativas de censura, com pedidos de que fosse recolhido das bibliotecas de escolas de alguns estados do Brasil, inclusive do RS”, relembra Luciana. (brunolaux@pampa.com.br)

