Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 12 de agosto de 2024

Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia. (Foto: Celso Bender ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desenvolvimento regional

O Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia gaúcha realizou na última semana a sua reunião mensal para tratar das atividades e dos temas que serão integrados à sua pauta em agosto. Em meio às discussões do grupo, os participantes sugeriram a intensificação da campanha “Valores que Ficam” até o final do mês, a qual é voltada ao incentivo da destinação de parte do Imposto de Renda devido pelos gaúchos para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso. Os integrantes do colegiado dialogaram ainda sobre a realização de um seminário para discutir a instituição de uma política pública de incentivo à produção apícola no RS, frente às perdas de 16 mil colmeias no Estado até abril deste ano, identificadas pela Emater/RS.

Preservação da fauna

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia gaúcha promove nesta quarta-feira uma audiência pública para dialogar sobre acidentes envolvendo bugios na rede elétrica do RS. Proposta pelo deputado Matheus Gomes (PSOL), a discussão visa encontrar soluções para a preservação da fauna nativa ameaçada pelo avanço dos centros urbanos no território gaúcho. O Programa Macacos Urbanos, gerido por alunos de biologia da UFRGS, aponta que, entre 2018 e 2023, problemas com choques elétricos foram identificados como a principal causa de acidentes com a espécie “bugio-ruivo” nos arredores das Unidades de Conservação de Porto Alegre e Viamão.

Assoreamento do Feijó

Uma comitiva de moradores de Alvorada solicitou apoio do Legislativo gaúcho na última semana para resolver o problema do assoreamento do Arroio Feijó antes do início do período de chuvas de setembro. Em participação no período de Assuntos Gerais da Comissão de Segurança da Assembleia, o grupo relatou que o corpo hídrico, principal responsável pelos alagamentos na cidade, está com assoreamento em nível crítico por conta do acúmulo de lixo e areia decorrente das enchentes de maio. Temendo novas inundações com a chegada das “Chuvas de São Miguel”, no próximo mês, os alvoradenses pediram apoio dos deputados para que seja feito um planejamento de limpeza e a inclusão do córrego no Programa de Desassoreamento de Arroios, lançado pelo governo gaúcho.

Agosto Lilás

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, segue iluminado na cor lilás até o dia 17 agosto em alusão à campanha Agosto Lilás: mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O movimento busca sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra as mulheres, além de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha e dos serviços especializados da rede de atendimento e denúncia de situações do gênero.

Histórias da Azenha

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) recebeu na última semana, em seu gabinete, um grupo de integrantes da Associação dos Moradores e Comerciantes do Bairro Azenha, em Porto Alegre, para alinhar detalhes da exposição “Histórias da Azenha”. A mostra, a qual será promovida na Assembleia gaúcha de 30 de setembro a 4 de outubro, visa resgatar a história do bairro icônico, considerado um dos mais importantes da capital gaúcha. Prevista inicialmente para junho, a iniciativa teve de ser postergada em função dos avanços da catástrofe climática que atingiu o estado em maio.

